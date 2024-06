Slovenka Ivana tetovala hviezdu zo Strážcov galaxie. Aký bol Dave Bautista v súkromí a mal hviezdne maniere?

Slovenka Ivana nám opísala svoj zážitok zo stretnutia s hollywoodskou megahviezdou.

Slovenka Ivana Beláková tetovala hollywoodsku hviezdu priamo počas natáčania filmu. Dave Bautista (Strážcovia galaxie či Blade Runner 2049) na Slovensku natáča akčný film so Samuelom L. Jacksonom s názvom Afterburn.

V snímke si zahrali aj Kristofer Hivju (Game of Thrones) či Olga Kurylenko (James Bond: Quantum of Solace). Boli sme sa pozrieť na natáčanie, no ochranka nás nepustila bližšie ako za plot. Máme však exkluzívne fotky so zničenými autami v uliciach Bratislavy.

Ivana Tattoo Art je celosvetovo známa značka. S Bautistom sa Ivana pozná už roky a po stretnutí s ním je o krok bližšie k účinkovaniu v hollywoodskom filme vo svojom hereckom debute. S Bautistom ich spojila láska k tetovaniam. Aký bol v súkromí a ako vyzeralo natáčanie snímky?

Ako si sa spoznala s Daveom Bautistom?Davea Bautistu som naživo konečne stretla na natáčaní filmu Afterburn, ktorý sa natáča v Bratislave, no poznáme sa už roky. V minulosti sme spolu komunikovali cez Instagram. Spojila nás naša vzájomná láska a obdiv k tetovaniu a celkovo tetovaciemu umeniu.

Bola si na nakrúcaní filmu, alebo prišiel do tvojho štúdia?Pozval ma na natáčanie filmu Afterburn. Byť súčasťou takej veľkej produkcie bol vzrušujúci zážitok. Mala som možnosť nazrieť do tohto sveta, keďže aj moje ďalšie kroky vedú do Hollywoodu. Vždy som snívala o tom, že budem vo filmoch.

Zdroj: Archív Ivana Beláková

Prečo si vybral práve teba? Dáva sa v zahraničí tetovať bežne, alebo si ho veľmi upútala?Vtipkujeme medzi sebou, že sme sa vždy poznali, takže bolo osudné stretnúť sa osobne. Som si istá, že ho zaujala aj moja povesť, môj príbeh a jedinečný umelecký štýl.