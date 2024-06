Slovenka Tina je 5-násobnou majsterkou Európy v pretláčaní rukou: Štát nám neplatí ani cestu, s chlapmi v krčme sa už nepretláčam

Čo všetko musí človek obetovať, aby sa stal profesionálnym armwrestlerom, na čo si v zápasoch treba dať pozor a ako vyzerá ich životospráva?

Martina Sojková vyhrala na majstrovstvách Európy v Bratislave dve bronzové medaily. Súťažila v pretláčaní oboch rúk v kategórii do 55 kilogramov. Nie sú to však zďaleka jej prvé a ani najcennejšie medaily. V júni bude mať pritom len 25 rokov.

Zdroj: Martina Sojková

Ako sa dostala k tomuto športu, ako je možné, že si už ani neráta tituly, čím ju štát nahneval tak, že možno zmení vlajku, a prečo už odmieta žiadosti chlapov v podnikoch, ktorí sa s ňou chcú pretláčať?

Pretlačila by si ma, keby som použil obe ruky?

Fúha, ťažká otázka, to už asi nie.

Už si to robila?

S babami áno, tie nemali šancu, ale pri chalanoch je to už iné. Záleží na tom, či cvičia alebo robia nejakú fyzickú prácu, to spraví rozdiel.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tina (@tinaa_arm)

Koľko mužov ťa už vyzvalo na pretláčanie?

Ježiš, strašne veľa.

Už je to aj poriadne otravné, že?

Najmä keď sme niekde vonku a dozvedia sa, že sa pretláčam. Hneď ma lámu, aby som to s nimi vyskúšala. Lenže ja to robím vrcholovo. Nemôžem si dovoliť pretláčať sa s niekým v krčme a riskovať zranenie. Väčšinou to teda odmietam. S chlapmi však trénujem normálne.

Je choré, že ja musím za svoje peniaze vycestovať a platiť si účasť, aby som potom na pódiu vytiahla slovenskú vlajku. Z akého dôvodu?

Koľko z nich ťa porazilo?

Keď ma vyzve nejaký 130-kilový chlap, tak to je náročné. Tých ľahších chlapov však zvyknem poraziť.

Máš priateľa? Pretláčate sa doma?

On je takisto armwrestler a v tomto športe aj celkom významná osobnosť. Takže áno, pretláčame sa aj doma, ale to vyhráva on. Keď už ide o vrcholových armwrestlerov, nedá sa porovnávať muž a žena. Ten silový rozdiel je priepastný. Myslím si, že to je tak vo všetkých športoch.

Zdroj: Martina Sojková

Pretláčala si sa niekedy s transrodovou ženou?

Ja nie, ale v Amerike takú majú a nezaregistrovala som, že by s tým mali problémy. Tá baba však nemá veľké úspechy.

Odkedy sa pretláčaš rukou a ako si sa k tomu vôbec dostala?

Začala som na strednej škole, kde mal učiteľ klub pretláčania. Všimol si ma, že som športovo založená, tak sa ma spýtal, či neskúsim súťaž. Hneď som šla na krajské kolo a skončila som tam druhá. Odvtedy sa to so mnou ťahá. Našťastie, nestretla som sa so žiadnou šikanou a podobne. Väčšina ľudí bola len prekvapená, že sa pretláča baba.

Čo na pretláčaní neznášaš?

Milujem tento šport, ale nie je príjemné, keď mám dlhý zápas a ruku mám takú napumpovanú, že si neviem otvoriť fľašu s vodou a zohnúť prsty.

Na majstrovstvách Európy 2024 v Bratislave si získala bronz. Si s výsledkom spokojná?

Bronz som získala na ľavú aj pravú ruku. Zatiaľ čo na ľavú som si verila na lepší výsledok, úspech s pravou prekvapil aj mňa samu, keďže oproti tej ľavej je asi aj o 50 % slabšia. Rozhodne som nečakala, že s pravou rukou porazím niekoľkonásobnú majsterku sveta a legendu tohto športu Viktoriyu Ilyushinovú z Ukrajiny, čo je pre mňa veľký úspech.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tina (@tinaa_arm)

Toto však nebol tvoj prvý medailový úspech z profesionálnych súťaží, že?

Som niekoľkonásobná majsterka Slovenska...

... Ako že niekoľkonásobná? (smiech) Nevieš, koľkokrát si ovládla Slovensko?

(smiech) Ja si to už fakt nepamätám, bolo to veľakrát. Potom som 5-násobná majsterka Európy, z toho 3-krát juniorská a 2-krát seniorská, ďalej 2-krát seniorská vicemajsterka Európy a 4-krát som získala bronz z majstrovstiev Európy. Stala som sa aj juniorskou vicemajsterkou sveta a mám odtiaľ aj bronz.

Koľko medailí celkovo získalo Slovensko na tohtoročných majstrovstvách Európy?

Myslím, že to bolo 33 medailí. Naprieč všetkými kategóriami a vekovými skupinami tam pritom súťažilo 82 Slovákov.

Ja som sa to snažil zistiť na Instagrame aj facebookovej stránke Slovakia Armwrestling a aj oficiálnej stránke Slovenská asociácia pretláčania rukou, ale bez úspechu. Ani športové stránky nemali kompletný súhrn turnaja. Nestala sa niekde chyba, že ani samotná asociácia neinformuje o vašich úspechoch? Zdá sa mi absurdné, že z nejakého šampionátu máme 33 medailí a ani sa neunúvame informovať o tom.

Je to chyba, no. S asociáciou mám viacero problémov a toto je jeden z nich, že nedostatočne informujú o našich úspechoch, nieto ešte o športe ako takom. Minulý rok som mala zranenie, ale už len z princípu som sa rozhodla vynechať všetky súťaže, pretože som s tým, ako štát vedie tento šport, mala veľa problémov.

Zdroj: Martina Sojková