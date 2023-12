RECENZIA: Maestro. Natočil Bradley Cooper s Netflixom jeden z najlepších filmov roka?

2. režijný film Bradleyho Coopera dokazuje jeho talent a kvalitu.

Len málokto niečo čakal od filmu A Star is Born. Bol to režijný debut Bradleyho Coopera, ktorý v snímke hral hlavnú rolu po boku Lady Gaga. Film však enormne zarezonoval a z Coopera sa razom stal jeden z najzaujímavejších režisérov súčasnosti. Na jeho druhý režijný zárez sme čakali neuveriteľných päť rokov, ale stálo to za to.

Cooper si pre svoj druhý projekt vybral biografiu Leonarda Bernsteina a jeho vízia bola natoľko silná, že mu režisérske kreslo prepustil aj samotný Steven Spielberg, ktorý mal film pôvodne natočiť. Ostal aspoň na producentskej stoličke (spoločne s Martinom Scorsesem) a výsledkom je famózna, emotívna a netradičná biografia.

Cooper si okrem napísania scenára, produkcie a réžie strihol aj hlavnú rolu legendárneho amerického producenta, skladateľa, dirigenta, pedagóga a klaviristu Leonarda Bernsteina. Vo filme sleduje viaceré etapy jeho života od mladosti až po starobu. Divákovi dáva možnosť chronologicky sledovať jeho životné úspechy, úskalia, vzťahy s rodinou a priateľmi či jeho umelecké zmýšľanie.

Zdroj: Netflix

Prvá časť snímky je pritom zaujímavo čiernobiela a okrem rozmanitého začiatku Bernsteinovej kariéry zobrazuje aj jeho zoznámenie a zaľúbenie sa s jeho životnou láskou Feliciou Montenegro, ktorá sa neskôr stala populárnou hollywoodskou herečkou.

Film následne skáče v čase, pridáva farby, ukazuje ich deti, vzťahy medzi nimi a... stále tu niečo chýba, že? Maestro totiž neoplýva klasickou príbehovou štruktúrou. Postavy sa tu neženú za nejakým konkrétnym cieľom a až do konca Cooper skôr vytvára mozaiku emócií, hádok, dialógov a významných životných momentov Leonarda Bernsteina.

Najmä v úvode to občas pôsobí trochu skratkovito a bolo by lepšie, keby Cooper nechal postavy vo filme „žiť“ trochu dlhšie a aby sme s nimi strávili viac času. Cooper totiž vytvoril fantastické postavy, ktoré uchvátili od prvej scény.

Film režíruje tak, že pri postavách cítiť, že žijú pre samých seba a nie pre diváka. Pôsobia autenticky, komplexne a nie ako nasilu vytvorené karikatúry skutočných osobností. Cooper zaujímavo zobrazuje ich emočné stavy a psychické postupy, napríklad nečakaným muzikálovým číslom.

Je zaujímavé, že Cooper sa namiesto klasického cieľa pre filmových „hrdinov“ rozhodol zamerať skôr na ich vzťahy a na to, čo pre ich životy a charaktery predstavovali udalosti zachytené vo filme. Nám osobne tento prístup veľmi sadol.

Zdroj: Netflix

Takýmto spôsobom sme mohli nahliadnuť do myslí postáv hlbšie, ako keby sme celý film čakali na akýsi vrchol Bernsteinovej kariéry či veľkolepý finálny koncert. Nakoniec sme ho vo finále sledovali robiť to, pre čo sa narodil a čo miloval.

Filmu však možno chýbal výraznejší konflikt medzi postavami. Manželstvo medzi Leonardom a Feliciou bolo nádherné, deprimujúce a veľmi komplikované, pričom sa nevyhlo veľkým problémom. Cooper však v snímke načrtol aj konflikt medzi Leonardom a jeho predošlým milencom a láskou Davidom Oppenheimom (skvelý Matt Bomer).

Žiadny milostný trojuholník nevznikol a David po zaujímavom úvode úplne zmizol z filmu. Je to škoda a v týchto momentoch bolo citeľné, že film potreboval viac scén. Rozhodne by sme prijali nejaký režisérsky zostrih, pretože stráviť čas s týmito postavami a pod Cooperovou réžiou bolo fascinujúce.

Zdroj: Netflix

Film sa môže pochváliť aj špičkovou technickou úrovňou na čele s kamerou, ktorá zachytáva postavy v nádherných momentoch. Kameraman Matthew Libatique (A Star is Born, The Whale) famózne využíva close-upy na tváre hercov využívajúcich výraznú mimiku. Nadchnú aj nádherné kostýmy a presvedčivý dobový vizuál.

Maestro je vynikajúco zrežírovaný film, ktorý viac než Bernsteinovu legendárnu hudbu a prácu (sú v ňom aj nádherné hudobné scény) sleduje Bernsteina ako veľmi komplikovanú osobnosť. Sledovať Coopera rásť ako veľmi sebavedomého a schopného režiséra je jedným z najkrajších diváckych zážitkov v modernom Hollywoode a nevieme sa dočkať, s čím príde nabudúce.

Pokojne si pritom môže zopakovať aj hlavnú rolu, pretože ako Leonard bol strhujúci a spoločne s Carey Mulligan hrali ako o život. Maestro je veľmi výraznou, netradičnou biografiou, ktorá nám veľmi sadla a zaslúži si hodnotenie minimálne osem a pol bodu z desiatich.