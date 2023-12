Frasier nám poskytol rozhovor. Ako sa vrátil do roly Beasta z X-Mena pre film The Marvels a prečo vznikol reštart Frasiera?

Legendárny Kelsey Grammer nám v rozhovore prezradil, ako odlišne pristúpili k novému Frasierovi a aký malo zmysel seriál oživiť.

Kelsey Grammer práve zažíva veľký hollywoodsky comeback. Niežeby s herectvom v minulosti skončil, ale v roku 2023 sa vrátil k svojim dvom najikonickejším rolám – Beast z X-Mena a psychiater Frasier.

Čo nám Kelsey Grammer prezradil v rozhovore?



– Prečo seriál vznikol.

– Ako sa zmenil od pôvodného plánu.

– Či mal byť Frasierov brat Niles súčasťou seriálu.

– Ako vníma návrat Beasta a či ho ešte niekedy v tejto role uvidíme.

Ako vnímate paralely medzi vzťahom postavy Frasiera s jeho otcom a vzťahom Frasiera s jeho seriálovým synom Fredericom? Bola tam snaha zobraziť Frasiera v opačnej situácii, než sme ho ako diváci sledovali počas rokov v pôvodnom seriáli, kde mal problémy s otcom Martinom?

Ten vzťah bol základným pre celý kreatívny proces seriálu – odraziť sa od vzťahu Frasiera s Martinom k vzťahu Frasiera s jeho synom. Bez toho by nebol seriál. Frasier cítil, že sa tomu vzťahu nevenoval dostatočne a nie je vyrovnaný s tým, ako funguje. Stále sa snaží skončiť na pozitívnej strane lásky. Jednou zo základných ideí seriálu teda bolo zistiť, ako dvaja dospelí muži prídu na to, ako sa mať znova radi.

Existuje nejaká verzia rebootu, v ktorej bolo zahrnutých viac postáv z pôvodného seriálu? Mali ste záujem vrátiť aj obľúbenú postavu Nilesa? David Hyde Pierce v roku 2022 spomenul, že ho láka nápad reštartu, ale nedávno vyhlásil, že pre sériu nie je potrebná jeho postava.

Áno, to som počul. Má pravdu, nový Frasier postavu Nilesa nepotrebuje. Pôvodne sme reboot navrhli tak, že s Nilesom počítal, ale bolo by to v úplne inej kapacite. Od začiatku sme totiž chceli, aby mal Frasier v seriáli dobrého priateľa. To nikdy nemal. Koniec koncov Niles bol jeho brat a ja som vždy cítil, že potrebuje aj niekoho iného.