AKTUÁLNE: Svet opustila legenda hudobného žánru reggae. Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov

Na sociálnej sieti Instagram to v pondelok oznámila jeho manželka Latifa Chambersová.
Jimmy Cliff, vlastným menom James Chambers, bol známy najmä hitmi ako „I Can See Clearly Now“, „Many Rivers to Cross“ alebo „The Harder They Come“, ktorý sa stal aj titulnou piesňou k rovnomennému filmu z roku 1972. Ten zaznamenal veľký medzinárodný úspech a výrazne prispel k šíreniu popularity jamajského reggae vo svete. V roku 1986 získal prestížnu cenu Grammy za najlepší reggae album roka.
„S hlbokým smútkom oznamujem, že môj manžel Jimmy Cliff zomrel v dôsledku záchvatu, po ktorom nasledovala pneumónia. Som vďačná za jeho rodinu, priateľov, kolegov umelcov a spolupracovníkov, ktorí s ním zdieľali jeho cestu,“ napísala jeho manželka v príspevku Instagrame.
„Všetkým fanúšikom po celom svete chcem povedať, že vaša podpora bola jeho silou počas celej jeho kariéry. Jimmy, môj drahý, nech odpočívaš v pokoji. Budem nasledovať tvoje želania,“ napísala Cliffova manželka spoločne so svojimi deťmi Lilty a Akenom.