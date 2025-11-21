Kategórie
dnes 21. novembra 2025 o 10:51
Zdenka Hvolková

Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia

Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia
Zdroj: Facebook / Medial Banana, LUPIC
Slovenská reggae scéna prežíva emotívne momenty.

Populárna kapela Medial Banana prekvapila fanúšikov významným oznamom. Po jedenástich rokoch v známej formácii sa členovia kapely rozhodli ukončiť spoločné pôsobenie. Dôvodom majú byť postupne sa rozchádzajúce osobné predstavy, vízie a ambície jednotlivých hudobníkov.

„S pribúdajúcimi rokmi sa naše idey a vízie rozišli rôznymi smermi,“ napísala kapela v úprimnom statuse, ktorý sa na sociálnych sieťach stretol s veľkou vlnou reakcií. Ako dodali, rozhodnutie prišlo priamo od zakladajúcich členov Erika a Pokyho s cieľom zachovať medzi všetkými dobré vzťahy, kreatívnu slobodu a radosť z hudby.

V následnom komentári kapela situáciu ešte spresnila - Medial Banana pokračuje ďalej práve s dvojicou zakladateľov. Zostavu tak opúšťajú Jaro, Lukáš, Maťo a Peťo.

Napriek emocionálnemu rozlúčeniu hudobníci zdôraznili vďačnosť za roky spoločného hrania, priateľstva a množstvo nezabudnuteľných zážitkov, ktoré spolu vytvorili. Fanúšikom sa poďakovali za dlhoročnú podporu a priznali, že kapela je dnes tam, kde je, najmä vďaka nim.

medial banana
Zdroj: Facebook / Medial Banana, LUPIC

Medial Banana zároveň ubezpečili, že sa už teraz tešia na novú tvorivú etapu. Čaká ich nový program, nová hudba a, ako doplnili, nemôžu sa dočkať, kedy spolu s fanúšikmi vykročia do ďalšej éry.

HUDBA REGGAE SLOVENSKÉ KAPELY
