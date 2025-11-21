Slovenská reggae scéna prežíva emotívne momenty.
Populárna kapela Medial Banana prekvapila fanúšikov významným oznamom. Po jedenástich rokoch v známej formácii sa členovia kapely rozhodli ukončiť spoločné pôsobenie. Dôvodom majú byť postupne sa rozchádzajúce osobné predstavy, vízie a ambície jednotlivých hudobníkov.
„S pribúdajúcimi rokmi sa naše idey a vízie rozišli rôznymi smermi,“ napísala kapela v úprimnom statuse, ktorý sa na sociálnych sieťach stretol s veľkou vlnou reakcií. Ako dodali, rozhodnutie prišlo priamo od zakladajúcich členov Erika a Pokyho s cieľom zachovať medzi všetkými dobré vzťahy, kreatívnu slobodu a radosť z hudby.
V následnom komentári kapela situáciu ešte spresnila - Medial Banana pokračuje ďalej práve s dvojicou zakladateľov. Zostavu tak opúšťajú Jaro, Lukáš, Maťo a Peťo.
Napriek emocionálnemu rozlúčeniu hudobníci zdôraznili vďačnosť za roky spoločného hrania, priateľstva a množstvo nezabudnuteľných zážitkov, ktoré spolu vytvorili. Fanúšikom sa poďakovali za dlhoročnú podporu a priznali, že kapela je dnes tam, kde je, najmä vďaka nim.
Medial Banana zároveň ubezpečili, že sa už teraz tešia na novú tvorivú etapu. Čaká ich nový program, nová hudba a, ako doplnili, nemôžu sa dočkať, kedy spolu s fanúšikmi vykročia do ďalšej éry.