Bob Marley: Prežil atentát aj šikanu od vlastných. Raz sa manažérovi vyhrážal so zbraňou a mal jedenásť detí so siedmimi ženami

Aký bol autor slávnych hitov Redemption Song, I Shot the Sheriff alebo No Woman, No Cry mimo pódia a čím všetkým si prešiel?

Vysmiaty a skromný rastafarián s dlhými dredmi a veľkým srdcom. Mierotvorca a priekopník reggae. Ikonický jamajský spevák Robert Nesta Marley, známy predovšetkým ako Bob Marley, svojou hudbou ovplyvnil masy po celom svete.



Dočkal sa slávy, ale neužil si ju príliš dlho, keďže už ako 36-ročný podľahol zákernej chorobe. V slovenských kinách momentálne nájdeš hraný film Bob Marley: One Love, ktorý reflektuje jeho život a kariéru. Tvorcovia si však viacero udalostí upravili a niektoré vecí z príbehu vynechali.

Pri tejto príležitosti sme pre teba pripravili niekoľko zaujímavostí, ktoré si o tomto legendárnom spevákovi pravdepodobne nevedel.

Černosi ho šikanovali pre jeho pôvod

Marley vyrastal v Trench Towne na Jamajke a spočiatku tam nepatril medzi obľúbencov. Keďže mal svetlejšiu pleť než ostatné deti, pretože jeho otec bol beloch, dávali mu to pocítiť a šikanovali ho. Colin Grant v knihe The Natural Mystics: Marley, Tosh, and Wailer napísal, že počas dospievania to speváka tak frustrovalo, až si občas vlasy natieral krémom na topánky, aby ich mal tmavšie a viac zapadol.

V prostredí, kde spevák žil, ho brali ako „bieleho chlapca“, vysvetľuje spisovateľ. Miestni nedokázali pochopiť, že má rodičov rozdielnych rás. Ako píše magazín People, Marleyho vychovávala len matka, keďže otec rodinu opustil pre svoj status. Kým ona mala len 19 rokov, on bol takmer 60-ročný dôstojník dohliadajúci na plantáže.





Mal jedenásť detí so siedmimi ženami

Ani Bob Marley však nebol ukážkovým otcom či manželom. Hoci bol ženatý len s jednou ženou Alpharitou Constantiou Andersonovou, prezývanou Rita (spojila ich hudba a neskôr spievala v jeho kapele The Wailers), nebol jej práve najvernejší. Veril však tomu, že ľudia by sa mali milovať voľne. Sama Rita tolerovala jeho zálety a vychovávala aj deti, ktoré neboli jej.

Slávny hudobník mal jedenásť detí so siedmimi ženami. Ako píše People, s Ritou mal Marley dcéru Cedellu a dvoch synov – Ziggyho a Stephena. Speváčka pre magazín prezradila, že sa nikdy nemiešala do záležitostí ohľadom iných žien. „Vždy som bola jeho výnimočná,“ tvrdila. Najznámejšiu aféru mal hudobník s Miss World 1976 Cindy Breakspeareovou. Majú spolu syna Damiana.

Väčšina Marleyho potomkov pokračuje v otcovom odkaze. Ziggy, Julian či Damian sú známi reggae muzikanti a s niektorými súrodencami koncertujú po celom svete. Na otca nemajú ťažké srdce. Aj keď s ním netrávili toľko času, ako by si možno priali, dostali od neho potrebnú lásku a brali ho ako vzor. Práve on ich totiž zasvätil do sveta hudby.

Pokúsili sa ho zabiť a jeho manželku strelili do hlavy

V sedemdesiatych rokoch boli na Jamajke krvavé nepokoje pre napätú politickú situáciu. Marley sa rozhodol vystúpiť na akcii Smile Jamaica Concert v Kingstone, aby tam šíril mierové posolstvo, čo sa niektorým členom násilných gangov nepáčilo. Roger Steffens v knihe So Much Things to Say: The Oral History of Bob Marley píše, že 3. decembra 1976 sa speváka pokúsili zabiť priamo v jeho dome.