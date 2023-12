10 najlepších artových filmov roka 2023: detskí imigranti predávajúci drogy na ulici aj krádež životných úspor cez telefón

Ktoré nezávislé a artové filmy boli tento rok najlepšie?

Uchvátia ťa originálnymi námetmi aj precíznou formou. Sú autentické, explicitné, surové, cynické, čiernohumorné a občas až príliš bolestivo pravdivé. Sú totálnym opakom najnavštevovanejších blockbusterov. Ponúkajú úplne iné prístupy k tvorbe a musíš pri nich dávať pozor, aby si ich správne pochopil.

Aj tento rok sme pre teba pripravili výber desiatich najlepších nezávislých artových snímok. Buď sa u nás vôbec nedostali do distribúcie, alebo boli v kinách len veľmi krátko v rámci festivalov. Mohol si ich vidieť napríklad na piešťanskom Cinematiku alebo na filmovej prehliadke Be2Can, ktorá každoročne ponúka to najlepšie z trojice prestížnych festivalov Berlinale, Benátky a Cannes.



Nasledujúce týždne budeme v Refresheri prinášať rebríčky najlepších hier, filmov, seriálov či hudby za rok 2023, ako aj zoznamy tých najočakávanejších v roku 2024. Ak chceš ostať v obraze a vedieť, čo bolo najlepšie tento rok a na čo sa oplatí tešiť v budúcom roku, staň sa členom exkluzívneho klubu Refresher+ a čítaj všetky zamknuté články bez ďalších poplatkov.

Zdroj: Film Europe

10. Sick of Myself (réžia: Kristoffer Borgli)

Kam sme ochotní zájsť kvôli lajkom na sociálnych sieťach či pozornosti médií? Kde sú hranice narcizmu a toxicity v partnerskom vzťahu? To sú hlavné témy rafinovanej inteligentnej komédie so štipkou hororu Sick of Myself o vypočítavej a zjavne narušenej Signe, ktorá zámerne ochorie, len aby sa o nej písalo a hovorilo.



9. How to Have Sex (réžia: Molly Manning Walkerová)

Zabudni na Prci, prci, prcičky. How to Have Sex ti ukáže, že rozprávať o sexuálnom živote tínedžerov sa dá aj nevulgárne, citlivo a empaticky. Tri Britky sa vyberú cez letné prázdniny na dovolenku do Grécka a chcú zažiť čo najbláznivejšie a najvášnivejšie dobrodružstvá. Nie každej sa to však podarí.