Tento rok sme videli desiatky filmov. Kde sa dajú pozrieť a prečo by si ich mal vidieť?

Či už máš rád filmy alebo seriály, každý rok ťa potešíme výberom toho najlepšieho, čo vyšlo. Po rebríčku 10 naj seriálov roka 2024 či 10 naj komédií (ale aj 10 najhorších filmov a seriálov) tak prichádzajú rad na najlepšie filmy. Do úvahy sme brali tie, ktoré mali v tomto roku kinopremiéru na Slovensku, ale aj také, ktoré sa objavili len na streamingových službách.

10. Bikeriders (Digitálny predaj cez Google filmy/Amazon/Apple TV)

Jeff Nichols (Take Shelter, Mud) natočil mozaiku príbehov a životných situácií členov motorkárskeho gangu Vandals. Využil na to skvelú herečku Jodie Comer, ktorá vo filme figurovala ako vedľajšia postava a rozprávačka. Prostredníctvom jej spomienok divák sleduje, ako sa vmiešala do klubu motorkárov a ako podľahla jednému jej členovi Bennymu (Austin Butler).

V snímke si zahrali aj Tom Hardy, Michael Shannon či Norman Reedus ako drsní motorkári. Film má skvelé tempo, nikdy nenudí a zaujmú na ňom aj vzťahy medzi jednotlivými motorkármi.

9. Juror #2 (Max)

Nicholas Hoult hrá Justina, abstinujúceho alkoholika, ktorý sa pripravuje na príchod prvého dieťaťa do rodiny. V tom ho ale povolajú robiť porotcu v súdnom procese údajnej vraždy. Justin si hneď na začiatku procesu uvedomí, že je doň zapletený a spomína si na osudnú noc, ktorá zmenila nielen jeho, ale aj životy mnohých ďalších. Okrem Houlta si v snímke zahrali aj Toni Colette (Hereditary) či J. K. Simmons (Whiplash).

94-ročný Clint Eastwood rozbil formulku z legendárneho filmu 12 rozhnevaných mužov, keď originálne poňal boj za spravodlivosť a prezumpciu neviny obžalovaného. Film ponúka napínavé momenty, úvahy o tom, ako si ľudia zaslúžia druhú šancu a že veci nie sú také, ako sa na prvý pohľad zdajú.

Ak toto bol posledný film Clinta Eastwooda, režisér na seba môže byť pyšný, obzvlášť vrak vysokom veku. Len je škoda, že štúdio Warner Bros. film odmietlo propagovať a premietalo ho len vo vybraných kinách v USA (nečudovali by sme, ak by si o Juror #2 počul prvýkrát práve vďaka tomuto článku).

8. Substance (Digitálny predaj cez Google filmy/Amazon/Apple TV)

Čo sú ženy ochotné urobiť pre krásu? Odpoveď sa líši aj v závislosti od toho, ako veľmi svoju krásu využívajú pre svoju prácu, postavenie v spoločnosti či na udržanie sociálneho statusu a vlastných cieľov. Elisabeth Sparkle (Demi Moore) využíva svoje telo a krásu vo svojej televíznej fitness show, avšak jej producent ju jedného dňa z ničoho nič vyhodí. Zistenie, že jej vek ju začína obmedzovať, ju zdrví. Nájde však experimentálnu drogu, ktorá vytvorí jej lepšie a mladšie ja menom Sue (Margaret Qualley).

Výrobca drogy tvrdí, že majú spoločnú myseľ a akurát žijú v dvoch telách. Počas filmu však vznikajú otázky, na ktoré divák hľadá odpovede čoraz ťažšie. Pravda nakoniec tkvie v interpretácií metafor. Niektoré sú nejasné, iné sú celkom priamočiare a fungujú ako satira sexistického Hollywoodu či celkového honu za dokonalou ženskou krásou.

Aj napriek tomu ide o zábavnú, miestami nechutnú a neustále napínavú doťahovačku v podaní dvoch fantastických herečiek. Záver je úplne šialený a prehnaný do bodu, keď sa z filmu stáva vtipná groteska. Substance je originálny a unikátny film, ktorý treba vidieť, pretože v Hollywoode v takomto rozsahu veľmi nevznikajú.