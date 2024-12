Najhoršie filmy a seriály roku 2024. Neveríme, že sme za toto dobrovoľne platili lístok do kina

Tento rok sme opäť, bohužiaľ, videli príliš veľa slabých, respektíve vyložene zlých filmov a seriálov. Čo nás sklamalo najviac?

Je vždy ťažké „kydať hnoj“ na umelecké výtvory, za ktorými stoja desiatky až stovky oddaných ľudí, ktorí sa snažili urobiť niečo skvelé. Nikto totiž nechce stráviť mesiace či roky svojho života vytváraním prepadáku. Občas to však nevydá a pri pozeraní filmu si človek pomyslí, že už pri čítaní scenára musel každý normálny človek vedieť, že to bude prepadák. Tento rok sme takých videli príliš veľa, a dali sme ich dohromady v tomto článku.

Niektoré filmy a seriály v tomto zozname budú len priemerné či podpriemerné, čiže nič, čo by diváka urazilo. Niektoré budú vyslovene zlé a niektoré len „okej“, no očakávania od nich mal každý obrovské, takže ich radíme k veľkým sklamaniam.

1. Marvelovské seriály Agatha a Echo

Agatha bola skôr nudným sklamaním s naťahovaným koncom, ale aspoň si tu diváci užili super kostýmy, hercov a pekné scény s mágiou. Okrem toho však seriál veľa neponúkal a bolo z neho cítiť, že ho vytvorili len preto, lebo postava Agathy sa stala nesmierne obľúbenou v seriáli WandaVision.

V prípade Echo však môžeme hovoriť o absolútne zbytočnom seriáli. Jeho najlepšou časťou bola krátka pasáž, v ktorej sa objavil Daredevil v podaní Charlieho Coxa. Reprezentácia nepočujúcich ľudí je síce pekná, no aj s týmto svetom nepočujúcich sa dali spraviť zaujímavejšie veci. Príbeh tohto seriálu častokrát nedáva zmysel, akčné scény sú len ľahko nadpriemerné a zásadné udalosti všetkých šiestich epizód by sa zmestili aj do jednej či dvoch.

2. Kraven The Hunter

Pri komiksoch ešte ostaneme. Sony Pictures sa už nezmazateľne zapísalo do hollywoodskych dejín ako štúdio zodpovedné za najväčší trapas v rámci budovania prepojeného, filmového sveta. Jediným dobrým filmom, ktorý z toho celého vzišiel, bol Venom, a ani to nie je žiadne majstrovské dielo (nasledoval Morbius, Madame Web a teraz Kraven).

Kravena si zahral skvelý Aaron-Taylor Johnson (Bullet Train, Kick-Ass), ktorý je v snímke asi jedinou podarenou súčasťou. Režisér J.C. Chandor občas natočil aj fajn akciu, ale častokrát bola neprehľadná a jej hlavnou devízou bol R-kový rating, vďaka ktorému mohli byť akčné scény brutálne a krvavé. Vizuálne triky boli horšie ako v 30-ročnom Spielbergovom Jurskom parku, ostatní herci boli hrozní a príbeh akoby vymýšľali deti zo základnej školy.

3. Borderlands

Ako dokázali producenti tohto katastrofálne zlého akčného sci-fi nalákať oscarovú Cate Blanchett do hlavnej roly? Fakt jej len ponúkli veľký balík peňazí? 55-ročná diva hrala vo filme mladú lovkyňu pokladov a doplnili ju Kevin Hart (Scary Movie, Central Intelligence), Jamie Lee Curtis (Halloween) či Jack Black (Škola rocku, nové Jumanji).

Sci-fi odohrávajúce sa na inej planéte zrežíroval Eli Roth (séria Hostel) podľa slávnej videohernej predlohy. Tvorcom filmu sa však vôbec nepodarilo napodobniť kvality hry a zdá sa, že snímka vznikla len za účelom rýchleho zisku počas „boomu“ úspešných hollywoodskych adaptácií herných príbehov (Fallout, The Last of Us, Arcane, Sonic, Uncharted). Borderlands však malo absolútne nezmyselný príbeh, otravné postavy a detinský humor.