Ak sa pri týchto komediálnych filmoch a seriáloch nezasmeješ, niečo s tebou asi nie je v poriadku.

Komédie budú vždy veľmi náročným žánrom, a preto je nutné oslavovať aspoň zopár výnimiek, ktoré sa každoročne podaria. Niektoré pochádzajú z televízneho prostredia, iné zo streamingu a sem-tam sa nejaká podarená komédia objaví aj v kinách. Nižšie je 10 najlepších, ktoré skĺbili kvalitný príbeh či hercov a zároveň pobavili.

1. Hit Man

Kde si to môžeš pozrieť: Netflix

Posledný film režiséra Richarda Linklatera (trilógia Before, Boyhood) sa zmestil aj do TOP 10 filmov roka 2022 od Netflixu. Tentoraz nám opäť vyčaril úsmev na tvári s komediálnou kriminálkou, v ktorej hviezdili Adria Arjona (Andor) a Glen Powell (Twisters, Top Gun: Maverick). Powell stvárnil pomocníka FBI, ktorý nečakane musí zastúpiť jedného z ich agentov. Pošlú ho stretnúť sa s človekom, ktorý hľadá nájomného vraha.

Jeho postave sa podarí chlapa usvedčiť a postupne sa z neho stáva dôležitá súčasť FBI. Všetko sa však skomplikuje, keď sa stane skutočná vražda a zapletie sa do vzťahu s vášnivou klientkou, ktorá sa mu zapáči natoľko, že ju odhovorí od toho, aby si ho objednala ako nájomného vraha.

2. American Fiction

Kde si to môžeš pozrieť: Prime Video

Thelonious "Monk" Ellison (Jeffrey Wright) je uznávaný černošský spisovateľ, ktorého knihy sa však veľmi nepredávajú. Na druhej strane sú spisovatelia, ktorí podliehajú záujmu ľudí čítať stereotypné príbehy so stereotypným správaním Afroameričanov. Thelonious sa rozhodne vysmiať všetky tieto diela so svojou satirickou knihou. Tá sa stane fenoménom, pretože ľudia nepochopia jej satirickú náturu a berú ju vážne.

Theloniousa zhnusí predstava o tom, ako sú všetci paf z jeho satirickej, neserióznej a zlej knihy, a tak ju na protest premenuje na „Fuck“.

3. Inside Out 2

Kde si to môžeš pozrieť: Disney+

Pokračovanie mega-úspešného animáku od Pixaru trochu sklamalo, ale stále ide o skvelý animovaný film. A aj keď tento rok vyšiel lepší (The Wild Robot/Rozzum v divočine), pri tomto sa divák pobaví asi viac. Tvorcovia totiž do seriózneho príbehu vložili viacero vtipných momentov a scén. Väčšina sa odohrala v hlave postavy Riley, ktorú riadia rôzne emócie, ako hnev, úzkosť, radosť, znechutenie a mnohé ďalšie.

4. My Old Ass

Kde si to môžeš pozrieť: Amazon Prime Video

Sympatický coming-of-age movie kombinuje motívy dospievania s prvkami sci-fi. Hlavnou postavou je tínedžerka Elliott (Maisy Stella), ktorá počas jedného nezabudnuteľného leta čelí otázkam identity a životných rozhodnutí, keď sa nečakane stretne so svojím starším ja (Aubrey Plaza).

Deju to dodáva emocionálnu hĺbku a prináša reflexiu o tom, ako rozhodnutia ovplyvňujú budúcnosť. My Old Ass je ideálny pre tých, ktorí hľadajú originálnu komédiu s hlbším posolstvom. Film okrem nostalgického humoru vyniká aj skvelými hereckými výkonmi.