Jimmy Kimmel sa po menej ako týždni vrátil na obrazovky stanice ABC, no neminula ho vlna kritiky od prezidenta Trumpa.
Po skoro týždni sa na obrazovky vrátila show Jimmyho Kimmela po tom, čo Disney zmenilo svoje rozhodnutie stiahnuť reláciu. Spoločnosť ABC a Disney sa k tomuto kroku odhodlali po jeho komentároch k vražde konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka.
„Minulú stredu sme sa rozhodli pozastaviť výrobu šou, aby sme ďalej nevyhrocovali napätú situáciu v emotívnom období pre našu krajinu,“ uviedla vzedy spoločnosť Disney. Po rozhovoroch s Kimmelom sa rozhodli reláciu obnoviť.
Epizóda sa začala montážou mediálnych reakcií na jeho pozastavenie. Následne sa Kimmel objavil na pódiu a publikum ho privítalo búrlivým potleskom.
Ako vyzeral jeho prvý prejav po stopke?
Poďakoval sa kolegom z nočných šou a prekvapivo aj politickým oponentom: „Chcem poďakovať aj tým, ktorí so mnou nesúhlasia, ale podporujú moje právo hovoriť. Ľuďom ako Ben Shapiro, Candace Owens, Ted Cruz...“
No zvážnel a rozplakal sa, keď hovoril o prípade Charlieho Kirka: „Nikdy nebolo mojím zámerom zľahčovať vraždu mladého muža. Nemyslím si, že je na tom niečo smiešne. Nechcel som viniť žiadnu konkrétnu skupinu. Chápem, že niektorým to mohlo prísť nevhodné alebo nejasné — a rozumiem, prečo ste nahnevaní.“
Na záver zdôraznil: Ak nemáme slobodu slova, potom jednoducho nemáme slobodnú krajinu.
„Jedna vec, ktorú som sa naučil od Lennyho Brucea, Georgea Carlina a Howarda Sterna, je, že vládna snaha umlčať komika, ktorého prezident nemá rád, je protiamerická.“
K návratu Kimmela na obrazovky sa vyjadril aj prezident Donald Trump.
„Nemôžem uveriť, že ABC Fake News vrátila Jimmymu Kimmelovi jeho prácu,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. „Biely dom bol informovaný od ABC, že jeho relácia bola zrušená! Niečo sa stalo medzi tým a teraz, pretože jeho publikum je PREČ a jeho ‚talent‘ tam nikdy ani nebol.“
Trump podľa portálu Variety v statuse 16 miliónmi narážal na spor ohľadne ohovárania a poškodzovania jeho mena, ktorý viedol voči spoločnosti ABC News a jej moderátorovi Georgeovi Stephanopoulosovi. V decembri 2024 sa spoločnosť Disney (vlastník ABC) dohodla s Trumpom na mimosúdnom vyrovnaní vo výške 15 miliónov dolárov pre jeho prezidentskú knižnicu a 1 milión dolárov na právne poplatky.
Dôvodom bola nepresná výpoveď Stephanopoulosa v marcovom vysielaní relácie This Week, kde uviedol, že Trump bol „porotou uznaný vinným zo znásilnenia“. V skutočnosti však porota v civilnom procese s novinárkou E. Jean Carroll uznala Trumpa vinným zo sexuálneho zneužitia, nie znásilnenia – čo je právne a fakticky rozdielne.