dnes 19. septembra 2025 o 16:54
Čas čítania 0:58
refresher team

Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania

Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania
HUDBA SPEVÁCI A SPEVÁČKY VRAŽDA
Prípad speváka D4vd nadobúda iný rozmer. Americký portál TMZ upozornil, že 15-ročná Celeste Rivas, ktorej telo nedávno objavili v jeho Tesle, mala na tele tetovanie s nápisom "Shhh". D4vd nosí rovnaký motív na prste.

Podľa TMZ je to jeden z detailov, ktorý teraz vyvoláva ďalšie otázky o spevákovom vzťahu so zosnulým dievčaťom. Polícia zatiaľ oficiálne nepotvrdila, či medzi nimi existovalo nejaké puto. Vyšetrovatelia len uviedli, že prípad je stále otvorený a čaká sa na výsledky pitvy.

Spevák má v Prahe vystúpiť 2. novembra v priestoroch ARCHA PLUS.

@tapenotes @d4vd one take wonder na skladbu 'Romantic Homicide' z jeho debutového albumu 'Withered'. 👊 📹 Pozrite si celé video na Patreone (link v bio) 🎧 Počúvajte plnú audio verziu kdekoľvek, kde počúvate podcasty, alebo zamierte na link v bio Obrovská vďaka Strongroom za to, že nám umožnili nahrávať v ich úžasnom štúdiu 1 🙏🙏🙏 #d4vd #withered #newepisode #music podcast, #podcastlife, #podcast, #musicproduction, #musicproducer, #howitsmade, #producer, #audiosecrets #strongroom ♬ originálny zvuk - Tape Notes Podcast

Spevákova Tesla stála niekoľko dní zaparkovaná na ulici v Hollywoode. Po tom, čo si miestni obyvatelia všimli silný zápach, ju odtiahli. Pracovníci odťahovej služby následne v kufri objavili telo zabalené v igelitovom vreci, ktoré už bolo v pokročilom štádiu rozkladu.

Polícia potvrdila, že obeťou je Celeste Rivas z oblasti Kalifornie. Dievča bolo vyhlásené za nezvestné od apríla 2024. Očakáva sa, že pitva priblíži príčinu smrti a okolnosti, ako sa dostala do auta.

Tesla bola registrovaná na rapera a speváka D4vd, vlastným menom Davida Anthonyho Burka, známeho hitmi „Romantic Homicide“ a „Here with me“. Podľa amerických médií spolupracuje s políciou. Nikto zatiaľ nebol obvinený. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a úrady sľubujú, že ďalšie podrobnosti zverejnia, keď budú známe výsledky pitvy.

refresher team
refresher team
Všetky články
Zdroj: nbcnews.com, tmz.com
Náhľadový obrázok: Gettty Images
