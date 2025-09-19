Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania

Prípad speváka D4vd nadobúda iný rozmer. Americký portál TMZ upozornil, že 15-ročná Celeste Rivas, ktorej telo nedávno objavili v jeho Tesle, mala na tele tetovanie s nápisom "Shhh". D4vd nosí rovnaký motív na prste.
Podľa TMZ je to jeden z detailov, ktorý teraz vyvoláva ďalšie otázky o spevákovom vzťahu so zosnulým dievčaťom. Polícia zatiaľ oficiálne nepotvrdila, či medzi nimi existovalo nejaké puto. Vyšetrovatelia len uviedli, že prípad je stále otvorený a čaká sa na výsledky pitvy.
Spevák má v Prahe vystúpiť 2. novembra v priestoroch ARCHA PLUS.
Spevákova Tesla stála niekoľko dní zaparkovaná na ulici v Hollywoode. Po tom, čo si miestni obyvatelia všimli silný zápach, ju odtiahli. Pracovníci odťahovej služby následne v kufri objavili telo zabalené v igelitovom vreci, ktoré už bolo v pokročilom štádiu rozkladu.
Polícia potvrdila, že obeťou je Celeste Rivas z oblasti Kalifornie. Dievča bolo vyhlásené za nezvestné od apríla 2024. Očakáva sa, že pitva priblíži príčinu smrti a okolnosti, ako sa dostala do auta.
Tesla bola registrovaná na rapera a speváka D4vd, vlastným menom Davida Anthonyho Burka, známeho hitmi „Romantic Homicide“ a „Here with me“. Podľa amerických médií spolupracuje s políciou. Nikto zatiaľ nebol obvinený. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a úrady sľubujú, že ďalšie podrobnosti zverejnia, keď budú známe výsledky pitvy.