Známy portál Death List každoročne zverejňuje zoznam slávnych ľudí, ktorí podľa neho v danom roku zomrú. V ôsmich prípadoch mal pravdu.
Kontroverzný portál Death List každoročne na základe rôznych kritérií vyberá 50 celebrít, ktoré by mali v nadchádzajúcom roku zomrieť. Kandidáti musia byť dostatočne slávni na to, aby sa dalo s istotou očakávať, že o nich budú informovať mainstreamové médiá. Okrem toho sa na novom zozname môže znovu objaviť len 25 kandidátov z predchádzajúceho roka.
Ktoré predpovede sa naplnili?
Tento rok sa už splnilo osem z 50 predpovedí. Boli to šesťdesiatpäťročná írska speváčka Linda Nolan, sedemdesiatsedemročná anglická džezová speváčka Cleo Laine, rovnako stará televízna reportérka Sandy Gallo a americký astronaut Jim Lovell, ktorý velil poškodenému Apollu 13.
Okrem toho zomrel len o rok mladší francúzsky neonacista Jean-Marie Le Pen, vo veku 83 rokov zomrel Brian Wilson, zakladateľ skupiny Beach Boys, 55 rokov mal americký herec Gene Hackman, známy z filmu Francúzska spojka, a pred niekoľkými dňami zomrel aj 91-ročný módny návrhár Giorgio Armani.
Kto ďalší je na zozname?
Podľa uvedenej webovej stránky vraj tento rok ešte zomrie mediálny magnát a miliardár Rupert Murdoch, manželka zosnulého Johna Lennona Yoko Ono, významný herec a režisér Clint Eastwood, herec Dick Van Dyke, ktorý má už 100 rokov, a herečka Eva Marie Saint, ktorá dokonca oslávila 101. narodeniny.
