Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu

Prinášame ti zoznam piatich najbohatších detí sveta.
Podľa odhadov odborníkov ide o deti s najväčším očakávaným dedičstvom, vplyvom a ekonomickým dopadom ich mena.
5. Blue Ivy Carter (720 miliónov dolárov)
Piata priečka patrí dcére Beyoncé a Jay-Z. Len trinásťročná Blue Ivy si už vyskúšala rolu podnikateľky. Je totiž autorkou a producentkou piesne Brown Skin Girl a nahovorila audioknihu Hair Love.
4. Rza Athelston Mayers (943,5 milióna dolárov)
Syn Rihanny a A$AP Rockyho má odhadovaný majetok skoro miliardu dolárov.
3. Valentina Paloma Pinault (2 miliardy dolárov)
Jediná dcéra herečky Salmy Hayek a miliardára Françoisa Pinaulta je považovaná za najbohatšie hollywoodske dieťa. Väčšinu dedičstva však zdedí od otca.
