Stredisko Jasná bude cez víkend patriť bláznom a nezabudnuteľnej párty

Red Bull Jump & Freeze by ti nemal ujsť. Povieme ti prečo.

Tento víkend si nemusíš lámať hlavu nad tým, čo budeš robiť. Čo tak ukončiť zimnú sezónu jedným šialeným dobrodružstvom? Red Bull v sobotu 1. apríla organizuje pravdepodobne najšialenejšiu akciu zimy – Red Bull Jump & Freeze. Vysvetlíme ti, o čo ide a prečo by si tam so svojou partiou nemal chýbať.

Na svahu sa predstaví 25 bláznivých tímov, ktorých cieľ bude jasný – ohúriť porotu a divákov svojimi podomácky vyrobenými saňami, bizarnými kostýmami, dych vyrážajúcimi choreografiami a na záver premysleným skokom rovno do ľadového bazéna. Zabavíš sa nielen na výkonoch súťažiacich, ale aj na après-ski party a afterparty. O šou sa postará DJ EKG a Gleb.

Porota v zložení Selassie, Jakub Zitron Ťapák, Jakub Grigar, Andreas Žampa a Becca to vôbec nebude mať jednoduché. Z popisu saní prihlásených tímov to vyzerá, že pôjde o poriadne bizarnú jazdu.

Je náročne predstaviť si do akej miery budú súťažiaci ochotní so svojimi bláznivými nápadmi zájsť. Tipneš si, ako môže vyzerať tím s názvom HAD S VAMI, či bude v tíme TITANIC aj Rose a aký príbeh zo života ti predstaví aj KÓD HNEDÁ? Všetkých 25 tímov spoznáš na webe.

Nevynechaj párty

Red Bull Jump & Freeze nebude len životnou jazdou súťažiacich, ale aj zážitkom pre všetkých divákov. Tí sa okrem nadupanej šou môžu tešiť na veľkú après-ski party, na ktorej DJ EKG všetkých roztancuje hneď po skončení súťaže. Nebude chýbať ani večerná afterka v klube Happy End s Glebom, DJ-om EKG, DJ-om Yankom Kralom a VI3E. Viac informácií o afterke nájdeš na oficiálnom facebookovom evente.

