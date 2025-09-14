Bojová organizácia Oktagon MMA v sobotu vyvesila svoju žlto-čiernu vlajku v Hannoveri, kde sa konal turnaj Oktagon 75. Ako vyzeral turnaj?
Najmladší český bojovník v hlavnom zápase, veteráni UFC a medzinárodné hviezdy. Oktagon 75 v Hannoveri ponúkol celkovo 10 zápasov, v ktorých sa predstavilo množstvo veľkých mien a stálic organizácie, a my sme boli opäť svedkami ďalšej veľkej športovej šou. A ani tentoraz nebola núdza o tvrdé ukončenia.
Po víťazstve prišla nečakaná výzva
Prvé víťazstvo večera si pripísal zástupca pražského Hanuman Gymu Jixie Molapo. Zápas nezačal najlepšie, keď v prvom kole bodoval jeho súper Finn Griesmann, ale nakoniec Molapo zápas ukončil a pri svojom debute v Oktagone si pripísal výhru na body vďaka jednohlasnej zhode rozhodcov.
Po zápase Molapo sebavedomo požiadal o súboj s bývalým šampiónom Davidom Kozmom, ale promotér Ondrej Novotný reagoval slovami, že takáto výzva minimálne zatiaľ neprichádza do úvahy.
Mimoriadne tvrdý finiš potom oslavoval v Brazílii narodený Henrique Madureira. V polovici prvého kola zasadil úder na bradu Nikolaosovi Serbezisovi, ktorý spadol na zem a rozhodca zápas rýchlo prerušil, pretože nemecký bojovník sa v tej chvíli nedokázal brániť. Madureira sa tak mohol tešiť zo svojho deviateho víťazstva v kariére.
Obrat v divokom boji
Tretí zápas bol pomerne divokým predstavením. V prvom kole sa Lukas Elias dostal pod veľký tlak a po tvrdých úderoch si tak trochu „zatancoval valčík“, krízu však prežil, bojoval urputne ďalej a v poslednej minúte prvého kola dostal Emira-Cana Ala do poriadnych problémov. Elias v druhom kole svoj zápas nakoniec dotiahol do víťazného konca, keď súpera stiahol na zem a uškrtil ho technikou rear-naked choke.
Po zápase povedal, že jeho celým snom je bojovať v Oktagone a po víťazstve sa cíti ako najšťastnejší muž na svete.
Najväčší favorit turnaja Hugo Vach si v sobotu pripísal trochu trpké víťazstvo. Do zápasu vstúpil aktívnejšie jeho súper Moritz Merten, ktorý prvú päťminútovku na zemi zakončil v dominantnej pozícii. V závere kola však Merten inkasoval úder lakťom, ktorý mu spôsobil problém s okom, a lekár počas prestávky zápas prerušil v prospech Vacha.
Samotný víťaz povedal, že by radšej vyhral iným spôsobom, ale aj taký je šport. Potlesk si však vyslúžil aj porazený Merten, pretože ponuku na zápas prijal len 48 hodín pred zápasom.
Mladý megatalent dominoval
Ťah na jednu bránu. Tak by sa dal označiť vrchol prvej karty, v ktorej si veľký talent Mago Machajev poradil s Juniorom Wanderleym. Ten naposledy knokautoval Jakuba Dohnala za necelých 20 sekúnd. Teraz však Machaev opäť potvrdil svoje kvality a po salve úderov v druhom kole rozhodca zápas ukončil. A ako povedal promotér Ondrej Novotný, týmto dôležitým víťazstvom sa Machajev priblížil k titulovej šanci.
Hlavnú kartu otvoril súboj medzi Mateuszom Strzelczykom a Emilom Quissuom. Poľský zápasník Strzelczyk sa prakticky v prvej sekunde zmocnil súperovej nohy, ale Quissua sa zo zovretia dostal a začal Strzelczyka zasypávať tvrdými údermi. Poliak im chvíľu odolával, ale nakoniec rozhodca zápas prerušil a Quissua si pripísal siedme víťazstvo v kariére bez jedinej porážky.
O neuveriteľný obrat sa postaral Khalid Taha. Ten v boji s Edgarom Jimenezom po dvoch kolách jasne prehrával, ale v treťom kole ukázal srdce bojovníka, nechal za seba prehovoriť svoje päste a nekompromisnými tvrdými hákmi vypol súpera. Po zápase dokonca povedal, že bojoval s pravdepodobne zlomenou rukou. Zároveň vyzval neporazeného domáceho favorita Maxa Holzera na zápas o titul.
Nový český šampión?
KO jedným úderom. Po návrate do oktagonu David „Undertaker“ Dvořák v prvom kole inkasoval nepríjemné koleno na hlavu, ale už o niekoľko minút neskôr Mohammeda Walida úplne vypol tvrdým nadhodom. Nasledoval posledný úder na zemi, ktorý bol pre Walida posledným klincom do rakvy. Dvořák po veľkolepom knokaute zopakoval, že si chce ísť po majstrovský opasok v mušej váhe, čo vníma aj ako príležitosť ešte viac pomáhať deťom a iným ľuďom.
Po knokaute v mušej váhe mohli mnohí očakávať tvrdý finiš aj od ťažkej váhy, ale tentoraz sa tak nestalo. Namiesto toho predviedol heavy-weighter Lazar Todev taktický výkon, vďaka ktorému súpera Luisa Barbosu v postojovom meraní síl jasne prebodoval, a po zápase zdvihol ruky do vzduchu ako víťaz.
Okrem potlesku si však vypočul aj bučanie divákov, ktorí pravdepodobne očakávali o niečo atraktívnejší súboj. Todev však uviedol, že v zápase nemohol riskovať a musel urobiť to, čo bolo potrebné, aby vyhral.
Favorizovaný Čech prehral
Hlavný zápas večera patril domácemu Gjonimu Palokajovi s iba 22-ročným Jakubom Batfalským. Ten bol tesne pred zápasom favorizovaný, no po troch kolách so svojím súperom prehral na body.
„Batfal“ však aj napriek tomu predviedol srdnatý výkon, keď sa napriek všetkým inkasovaným úderom stále hnal dopredu a snažil sa zvrátiť zápas na svoju stranu. To sa mu však nepodarilo a Palokaj odchádzal z klietky ako víťaz, pričom výzva na ďalší zápas smerovala na Maxa Holzera o titul.