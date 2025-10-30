Kategórie
dnes 30. októbra 2025 o 12:55
Čas čítania 1:14

České hviezdy aj obávaný šampión. Oktagon premení Brno na epicentrum európskeho MMA

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Bojová organizácia Oktagon MMA sa už túto sobotu 1. novembra vráti do Brna, kam prinesie plejádu hviezd. Akciu zavŕši očakávaná bitka o šampiónsky titul.

Zápasová karta turnaja Oktagon 79 prinesie 11 atraktívnych duelov s 10 českými zástupcami. Hlavným ťahákom nadchádzajúceho galavečera bude súboj aktuálneho šampióna welterovej váhy Iona Surdu (16-7) s domácim obľúbencom Andrejom Kalašnikom (13-5).

Najväčšia životná výzva

Brnenský bojovník Kalašnik stojí pred životnou šancou. Po rokoch tvrdej práce a 13 zápasoch pod hlavičkou čierno-žltej stajne má možnosť získať vytúžený opasok priamo pred svojimi najvernejšími fanúšikmi. Za sebou má aktuálne tri víťazstvá v rade.

andrej kalašnik Andrej Kalašnik. Andrej Kalašnik. Andrej Kalašnik.
Zobraziť galériu
(9)

Moldavský „Drakula“ Surdu je známy svojou dynamikou a nekompromisnými knockoutmi. Do Brna mieri ako veľký favorit a je pripravený potvrdiť, že vo váhovej kategórii do 77 kilogramov nemá konkurenciu. Na konte má okrem iného skalpy Davida Kozmu alebo Kaika Brita.

České hviezdy a talenty

Okrem titulovej bitky sa diváci a diváčky môžu tešiť aj na množstvo ďalších očakávaných duelov, v ktorých uvidíme známe české tváre.

Do klietky sa postaví napríklad Radek Roušal (5-2), ktorý sa proti Angličanovi Coreymu Fryovi (5-3) pokúsi o tretie predčasné ukončenie v rade. Mladý neporazený talent Václav Štěpán (3-0) bude pri svojej premiére v Oktagone čeliť skúsenému poľskému bojovníkovi Karlu Kutyłovi (8-8).

Chýbať nebude ani Jakub Dohnal (13-6), ktorý si to v čisto českom súboji rozdá s Tomášom Mudrochom (7-1). Promotér Ondřej Novotný avizoval, že tento zápas bude pre Dohnala, ktorý má štyri prehry z posledných šiestich zápasov, zrejme veľmi dôležitý.

Ion Surdu oslavuje víťazstvo. Radek Roušal. Radek Roušal. Jakub Dohnal.
Zobraziť galériu
(6)

Svoje kvality predvedie aj nebezpečný postojár Vladimír Lengál (8-5) alebo nekompromisný ukončovateľ Daniel Ligocki (5-1). Bohatú českú účasť ešte doplnia Vašek Klimše (1-0), Šimon Bruknar (5-1) a Lukáš Chotěnovský (7-2).

Fanúšikovia a fanúšičky sa v neposlednom rade môžu tešiť na bývalého gruzínskeho šampióna Mateho Sanikidzeho alebo rozbehnutého švédskeho zápasníka Samuela Barka, ktorý si chce pripísať už piate víťazstvo v rade.

Brnenská Winning Group Aréna sa tak po roku znova stane epicentrom európskej MMA scény. Kompletnú zápasovú kartu si môžeš prezrieť nižšie.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by OKTAGON (@oktagonmma)

ČESKO OKTAGON MMA
