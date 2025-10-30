Bojová organizácia Oktagon MMA sa už túto sobotu 1. novembra vráti do Brna, kam prinesie plejádu hviezd. Akciu zavŕši očakávaná bitka o šampiónsky titul.
Zápasová karta turnaja Oktagon 79 prinesie 11 atraktívnych duelov s 10 českými zástupcami. Hlavným ťahákom nadchádzajúceho galavečera bude súboj aktuálneho šampióna welterovej váhy Iona Surdu (16-7) s domácim obľúbencom Andrejom Kalašnikom (13-5).
Najväčšia životná výzva
Brnenský bojovník Kalašnik stojí pred životnou šancou. Po rokoch tvrdej práce a 13 zápasoch pod hlavičkou čierno-žltej stajne má možnosť získať vytúžený opasok priamo pred svojimi najvernejšími fanúšikmi. Za sebou má aktuálne tri víťazstvá v rade.
Moldavský „Drakula“ Surdu je známy svojou dynamikou a nekompromisnými knockoutmi. Do Brna mieri ako veľký favorit a je pripravený potvrdiť, že vo váhovej kategórii do 77 kilogramov nemá konkurenciu. Na konte má okrem iného skalpy Davida Kozmu alebo Kaika Brita.
České hviezdy a talenty
Okrem titulovej bitky sa diváci a diváčky môžu tešiť aj na množstvo ďalších očakávaných duelov, v ktorých uvidíme známe české tváre.
Do klietky sa postaví napríklad Radek Roušal (5-2), ktorý sa proti Angličanovi Coreymu Fryovi (5-3) pokúsi o tretie predčasné ukončenie v rade. Mladý neporazený talent Václav Štěpán (3-0) bude pri svojej premiére v Oktagone čeliť skúsenému poľskému bojovníkovi Karlu Kutyłovi (8-8).
Chýbať nebude ani Jakub Dohnal (13-6), ktorý si to v čisto českom súboji rozdá s Tomášom Mudrochom (7-1). Promotér Ondřej Novotný avizoval, že tento zápas bude pre Dohnala, ktorý má štyri prehry z posledných šiestich zápasov, zrejme veľmi dôležitý.
Svoje kvality predvedie aj nebezpečný postojár Vladimír Lengál (8-5) alebo nekompromisný ukončovateľ Daniel Ligocki (5-1). Bohatú českú účasť ešte doplnia Vašek Klimše (1-0), Šimon Bruknar (5-1) a Lukáš Chotěnovský (7-2).
Fanúšikovia a fanúšičky sa v neposlednom rade môžu tešiť na bývalého gruzínskeho šampióna Mateho Sanikidzeho alebo rozbehnutého švédskeho zápasníka Samuela Barka, ktorý si chce pripísať už piate víťazstvo v rade.
Brnenská Winning Group Aréna sa tak po roku znova stane epicentrom európskej MMA scény. Kompletnú zápasovú kartu si môžeš prezrieť nižšie.