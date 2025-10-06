Vedci však upozorňujú, že ide len o priemery – dôležitejšie ako samotná dĺžka sexu je vzájomné potešenie a blízkosť medzi partnermi.
Štúdia, ktorú vykonávali ešte v roku 2024, priniesla dáta o tom, koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus počas sexu a ako sa tento čas mení s vekom. Výsledky ukazujú, že s pribúdajúcim vekom sa čas do orgazmu postupne skracuje.
Priemerný čas, za ktorý muži dosiahnu orgazmus:
18–24 rokov: približne 16,1 minúty
25–34 rokov: približne 18,3 minúty
35–44 rokov: približne 17,4 minúty
45–54 rokov: približne 14,1 minúty
55–64 rokov: približne 11,3 minúty
65+ rokov: približne 8,1 minúty
Mladší muži podľa tejto štúdie vydržia v priemere dlhšie, zatiaľ čo starší dosahujú orgazmus rýchlejšie. Dôvodom môžu byť prirodzené zmeny v tele, hormonálne výkyvy či odlišná frekvencia sexuálnej aktivity.
Odborníci však upozorňujú, že tieto čísla treba brať s nadhľadom. Ide len o priemery a porovnávanie sa s nimi nemá veľký zmysel. Dôležitejšie než samotná dĺžka sexu je vzájomné potešenie, komunikácia a intimita medzi partnermi.