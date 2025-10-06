Tom Holland a Robert Downey Jr. sa opäť stretli – tentoraz mimo filmového plátna.
Marveloví fanúšikovia majú dôvod na radosť. Dvojica, ktorá pred pár rokmi dojala svet svojím priateľstvom na plátne, stojí opäť bok po boku. V spoločnom videu odhalili, že chystajú unikátnu spoluprácu medzi svojimi lifestyle značkami BERO a Happy Coffee, čím okamžite spustili vlnu nadšenia aj špekulácií. Spoluprácu predtým teasovali už skôr prostredníctvom rôznych príspevkov.
Krátky 20-sekundový teaser zverejnili na sociálnych sieťach. Video začína tým, ako obaja nervózne stoja v modernej kaviarni. Kamera potom odhalí logá ich značiek: BERO x Happy Coffee.
BERO, Hollandova značka nealkoholických pív, odráža jeho rozhodnutie viesť triezvy životný štýl a prinášať kvalitné produkty pre ľudí, ktorí chcú oslavovať bez alkoholu. Naopak, Happy Coffee Roberta Downeyho Jr. sa zameriava na eticky pestované zrná a podporu duševného zdravia. Ide zároveň o prvé verejné spoločné vystúpenie oboch hercov od čias Avengers: Endgame, čo dodáva projektu nostalgický rozmer.
Tom Holland and Robert Downey Jr. reunite to tease a collaboration between their brands BERO and Happy Coffee. pic.twitter.com/gokRuybH9b— Film Updates (@FilmUpdates) October 5, 2025
Hoci dátum oficiálneho uvedenia produktu ešte nepoznáme, Downey naznačil, že „veci sa už varia“ - doslova aj obrazne.