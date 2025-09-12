Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. septembra 2025 o 12:59
Čas čítania 0:46
Hana Divišová

Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies

Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies
Zdroj: Instagram/@big little lies
FILMY A SERIÁLY HBO HBO MAX HBO SERIÁLY MR. AND MRS. SMITH
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nové epizódy budú vychádzať z pripravovaného pokračovania knižnej predlohy, ktorá vyjde v roku 2026.

HBO oficiálne potvrdilo výrobu tretej série seriálu Big Little Lies, ktorý poznáme aj v slovenskom znení ako Veľké malé klamstvá. Tentoraz sa k projektu pridá scenáristka, ktorá stojí aj za seriálovým hitom Pán a pani Smithovci. K hviezdam ako Reese Witherspoon a Nicole Kidman tak pribudne ďalšie výrazné meno.

K pôvodným tvorcom seriálu na čele s Davidom E. Kelleyom sa pripája Francesca Sloane. Tá po úspechu na Amazon Prime Video podpísala dvojročnú exkluzívnu zmluvu so spoločnosťou HBO, informuje portál Deadline.

big little lies Big little lies Nicole Kidman reesewhiterspoon
Zobraziť galériu
(4)
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa big little lies (@biglittlelies)

Jej cesta do tímu však nebola jednoduchá – vybraná bola z viacerých etablovaných scenáristov, ktorí sa uchádzali o toto miesto. Seriál Big Little Lies je totiž známy nielen silným hereckým obsadením, ale aj vysokými nárokmi na kvalitu spracovania.

Odporúčané
Blanch sa s novým albumom vracia ku koreňom. „Spolupráce so Saulom a WENom mi pomohli vnímať slovenčinu v inom svetle” (Rozhovor) Blanch sa s novým albumom vracia ku koreňom. „Spolupráce so Saulom a WENom mi pomohli vnímať slovenčinu v inom svetle” (Rozhovor) 8. septembra 2025 o 16:00

Seriál vychádza z románu Liane Moriarty a fanúšikovia dlhšie čakali na pokračovanie. Autorka chystá novú knihu, ktorá má vyjsť v roku 2026, a práve tá poslúži ako predloha tretej série. Do obsadenia sa s istotou majú vrátiť Nicole Kidman a Reese Witherspoon. V seriáli sa okrem nich objavili aj Shailene Woodley, Zoë Kravitz či Adam Scott, ktorí svoje účinkovanie zatiaľ nepotvrdili.

Anketa:
Sledoval/a si seriál Big Little Lies?
Áno, jasné. 
Nie, nesledoval/a. 
Áno, jasné. 
0 %
Nie, nesledoval/a. 
0 %
Odporúčané
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov 12. septembra 2025 o 11:15
Odporúčané
Manželka Brucea Willisa pod vlnou kritiky: Vysvetlila, prečo herca odsťahovala do samostatného domu Manželka Brucea Willisa pod vlnou kritiky: Vysvetlila, prečo herca odsťahovala do samostatného domu 12. septembra 2025 o 10:16
Odporúčané
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy 12. septembra 2025 o 8:49
S nami nestratíš prehľad
Všetky novinky zo sveta lifestylu sa dozvieš medzi prvými.
S našimi push notifikáciami môžeš očakávať okamžité upozornenia na to, čo ťa zaujíma.
Chcem mať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HBO HBO MAX HBO SERIÁLY MR. AND MRS. SMITH
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/@big little lies
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
dnes o 08:00
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
pred 2 dňami
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Storky
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Lifestyle news
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku pred 42 minútami
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies pred hodinou
Diddy bojuje o slobodu do poslednej chvíle. Žiada súd o zrušenie jeho rozsudku pred hodinou
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov pred 3 hodinami
Manželka Brucea Willisa pod vlnou kritiky: Vysvetlila, prečo herca odsťahovala do samostatného domu dnes o 10:16
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy dnes o 08:49
Ed Sheeran vyvrátil dohady o svojom odchode z Británie. Do USA sa sťahuje dočasne aj kvôli novému albumu dnes o 07:50
SIMILIVINLIFE dropol nové EP, merch a vyráža na tour. Get Rich or Die Lovin' prináša nové fun a sladké jednohubky včera o 19:27
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph včera o 19:16
VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov včera o 18:29
Spravodajstvo
Poľsko Vláda Roberta Fica Rusko Bielorusko
Viac
AKTUÁLNE: V USA zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka
pred 20 minútami
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
pred hodinou
Na Ministerstve dopravy SR hlásia žltačku. Rezort prijal všetky potrebné opatrenia
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
Filmy
pred 4 dňami
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
pred 4 dňami
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa
včera o 16:16
Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie
Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie
pred 2 dňami
VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov
VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov
včera o 18:29
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie
pred 2 dňami
Jeden z najdesivejších hororov posledných rokov je späť. Po tomto filme sa budeš báť zdvihnúť telefón
Jeden z najdesivejších hororov posledných rokov je späť. Po tomto filme sa budeš báť zdvihnúť telefón
6. 9. 2025 10:11
Viac z Zaujímavosti Všetko
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
dnes o 08:49
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse
včera o 17:08
Viac z Gastro Všetko
Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí
Ľudia
6. 9. 2025 14:00
Odporúčané
Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí
6. 9. 2025 14:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
Móda
pred 50 minútami
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
pred 50 minútami
Tieto „cleaning hacks“ ti zaručia čisté a žiarivo biele tenisky.
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
pred 3 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran aj 58G priniesli horúce septembrové novinky
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran aj 58G priniesli horúce septembrové novinky
pred 3 hodinami
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
dnes o 08:49
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
dnes o 08:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
Odporúčané
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
V spolupráci
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
pred 2 dňami
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
včera o 09:13
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
pred 42 minútami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
pred 3 dňami
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
pred 4 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia