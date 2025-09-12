Nové epizódy budú vychádzať z pripravovaného pokračovania knižnej predlohy, ktorá vyjde v roku 2026.
HBO oficiálne potvrdilo výrobu tretej série seriálu Big Little Lies, ktorý poznáme aj v slovenskom znení ako Veľké malé klamstvá. Tentoraz sa k projektu pridá scenáristka, ktorá stojí aj za seriálovým hitom Pán a pani Smithovci. K hviezdam ako Reese Witherspoon a Nicole Kidman tak pribudne ďalšie výrazné meno.
K pôvodným tvorcom seriálu na čele s Davidom E. Kelleyom sa pripája Francesca Sloane. Tá po úspechu na Amazon Prime Video podpísala dvojročnú exkluzívnu zmluvu so spoločnosťou HBO, informuje portál Deadline.
Jej cesta do tímu však nebola jednoduchá – vybraná bola z viacerých etablovaných scenáristov, ktorí sa uchádzali o toto miesto. Seriál Big Little Lies je totiž známy nielen silným hereckým obsadením, ale aj vysokými nárokmi na kvalitu spracovania.
Seriál vychádza z románu Liane Moriarty a fanúšikovia dlhšie čakali na pokračovanie. Autorka chystá novú knihu, ktorá má vyjsť v roku 2026, a práve tá poslúži ako predloha tretej série. Do obsadenia sa s istotou majú vrátiť Nicole Kidman a Reese Witherspoon. V seriáli sa okrem nich objavili aj Shailene Woodley, Zoë Kravitz či Adam Scott, ktorí svoje účinkovanie zatiaľ nepotvrdili.