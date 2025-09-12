Ľudia skritizovali manželku Brucea Willisa. Vysvetlila, prečo herec žije v samostatnom dome
Len v auguste sme ťa informovali o tom, že rodina herca Brucea Willisa sa rozhodla presťahovať ho do samostatného domu. Jeho manželka Emma si podľa vlastných slov za toto rozhodnutie vyslúžila kritiku, na ktorú sa rozhodla odpovedať. „Musela som urobiť to, čo je správne pre moju rodinu,“ reaguje.
„Bolo to pre nás ťažké rozhodnutie, ale bolo to najbezpečnejšie a najlepšie riešenie nielen pre Brucea, ale aj pre naše dve malé dievčatá,“ povedala, ako informuje portál ABC News, Emma. „Nedá sa o tom diskutovať,“ pokračovala.
„Vedela som, že za to dostanem kritiku, a preto som na to upozornila. Mám pocit, že opatrovatelia sú veľmi často súdení,“ dodala a zároveň vysvetlila, že demencia sa v každej domácnosti prejavuje inak a nie je možné nikoho rozhodnutia odsudzovať.
„Teraz viem, že Bruce má 100 % starostlivosť. Jeho potreby sú plne uspokojené, rovnako ako potreby našich dvoch malých dcér. Preto o tom nebudem debatovať,“ uzavrela Emma, ktorá len nedávno vydala vlastnú knihu s názvom The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path.