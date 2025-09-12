Kategórie
dnes 12. septembra 2025 o 10:16
Hana Divišová

Manželka Brucea Willisa pod vlnou kritiky: Vysvetlila, prečo herca odsťahovala do samostatného domu

Manželka Brucea Willisa pod vlnou kritiky: Vysvetlila, prečo herca odsťahovala do samostatného domu
Zdroj: Instagram/@emmahemingwillis
OSOBNOSTI BRUCE WILLIS CHOROBY HOLLYWOODSKI HERCI ZDRAVIE
Ľudia skritizovali manželku Brucea Willisa. Vysvetlila, prečo herec žije v samostatnom dome

Len v auguste sme ťa informovali o tom, že rodina herca Brucea Willisa sa rozhodla presťahovať ho do samostatného domu. Jeho manželka Emma si podľa vlastných slov za toto rozhodnutie vyslúžila kritiku, na ktorú sa rozhodla odpovedať. „Musela som urobiť to, čo je správne pre moju rodinu,“ reaguje.

„Bolo to pre nás ťažké rozhodnutie, ale bolo to najbezpečnejšie a najlepšie riešenie nielen pre Brucea, ale aj pre naše dve malé dievčatá,“ povedala, ako informuje portál ABC News, Emma. „Nedá sa o tom diskutovať,“ pokračovala.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

„Vedela som, že za to dostanem kritiku, a preto som na to upozornila. Mám pocit, že opatrovatelia sú veľmi často súdení,“ dodala a zároveň vysvetlila, že demencia sa v každej domácnosti prejavuje inak a nie je možné nikoho rozhodnutia odsudzovať.

„Teraz viem, že Bruce má 100 % starostlivosť. Jeho potreby sú plne uspokojené, rovnako ako potreby našich dvoch malých dcér. Preto o tom nebudem debatovať,“ uzavrela Emma, ktorá len nedávno vydala vlastnú knihu s názvom The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path.

Anketa:
Myslíš si, že Emma urobila dobre, že je Bruce teraz v samostatnom dome?
Áno, spravila dobré rozhodnutie. 
Nie, podľa mňa to nie je správne. 
Áno, spravila dobré rozhodnutie. 
67 %
Nie, podľa mňa to nie je správne. 
33 %
BRUCE WILLIS CHOROBY HOLLYWOODSKI HERCI ZDRAVIE
Náhľadový obrázok: Instagram/@emmahemingwillis
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
