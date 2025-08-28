Kvôli postupujúcej demencii sa musel presťahovať do samostatného domu so špeciálnou starostlivosťou.
Manželka Brucea Willisa pomerne pravidelne informuje o hercovom zdravotnom stave. 70-ročný herec totiž trpí demenciou a jeho stav sa podľa najnovších informácií len zhoršuje. Jeho manželka Emma priznala, že kvôli jeho aktuálnemu stavu žije herec v samostatnom dome vedľa ich pôvodného rodinného sídla.
Emma bola hosťom v jednej z relácií stanice ABC a prezradila, že rozhodnutie presťahovať manžela z rodinného domu spravila hlavne kvôli ich dcéram. „Vedela som, že Bruce by to chcel predovšetkým pre naše dcéry. Chcel by, aby boli v dome, ktorý je viac prispôsobený ich potrebám, nie jeho potrebám,“ priznala Emma.
Emma a Bruce majú spolu dve deti – Mabel Ray a Evelyn Penn – ktoré sú aktuálne v puberte. Emma vraj cítila, že postupne, kvôli Bruceovmu stavu, začínajú byť dievčatá obmedzované. Na druhej strane si uvedomila, že bežné fungovanie dievčat a hluk v ich dome môžu mať zlý vplyv na Bruca.
Herec je tak v súčasnosti presťahovaný do jednopodlažného domu, kde sa o neho stará jeho ošetrovateľský tím. Veľa času tam však trávi aj samotná rodina. „Sme tam často. Je to náš druhý domov, takže dievčatá tam majú svoje veci,“ hovorí Emma.