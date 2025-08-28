Kategórie
dnes 28. augusta 2025 o 15:22
Čas čítania 0:47
Hana Divišová

Bruce Willis žije kvôli chorobe oddelene v samostatnom dome. Chce, aby jeho dcéry vyrastali v normálnom prostredí

Bruce Willis žije kvôli chorobe oddelene v samostatnom dome. Chce, aby jeho dcéry vyrastali v normálnom prostredí
Zdroj: Instagram/@emmahemingwillis
OSOBNOSTI AMERIKA BRUCE WILLIS CHOROBY HOLLYWOODSKI HERCI
Kvôli postupujúcej demencii sa musel presťahovať do samostatného domu so špeciálnou starostlivosťou.

Manželka Brucea Willisa pomerne pravidelne informuje o hercovom zdravotnom stave. 70-ročný herec totiž trpí demenciou a jeho stav sa podľa najnovších informácií len zhoršuje. Jeho manželka Emma priznala, že kvôli jeho aktuálnemu stavu žije herec v samostatnom dome vedľa ich pôvodného rodinného sídla.

Emma bola hosťom v jednej z relácií stanice ABC a prezradila, že rozhodnutie presťahovať manžela z rodinného domu spravila hlavne kvôli ich dcéram. „Vedela som, že Bruce by to chcel predovšetkým pre naše dcéry. Chcel by, aby boli v dome, ktorý je viac prispôsobený ich potrebám, nie jeho potrebám,“ priznala Emma.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Good Morning America (@goodmorningamerica)

Emma a Bruce majú spolu dve deti – Mabel Ray a Evelyn Penn – ktoré sú aktuálne v puberte. Emma vraj cítila, že postupne, kvôli Bruceovmu stavu, začínajú byť dievčatá obmedzované. Na druhej strane si uvedomila, že bežné fungovanie dievčat a hluk v ich dome môžu mať zlý vplyv na Bruca.

Herec je tak v súčasnosti presťahovaný do jednopodlažného domu, kde sa o neho stará jeho ošetrovateľský tím. Veľa času tam však trávi aj samotná rodina. „Sme tam často. Je to náš druhý domov, takže dievčatá tam majú svoje veci,“ hovorí Emma.

AMERIKA BRUCE WILLIS CHOROBY HOLLYWOODSKI HERCI
Hana Divišová
Náhľadový obrázok: Instagram/@emmahemingwillis
