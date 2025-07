Návšteva lekára či chvíľa ticha len so sebou. Tri známe Slovenky prezradili, čo pre ne znamená sebaláska

Fenomenálna autorka New York Times bestsellerov Rupi Kaur vo svojej tretej knihe s príznačným názvom Moje telo, môj domov hovorí: „To, ako sa miluješ, je spôsob, akým učíš druhých, ako sa k tebe majú správať.“ V tejto vete tkvie pointa sebaláskavosti.

Sebaláska – toto slovo dnes zaznieva tak často, až by sa mohlo zdať, že je to len šum, ktorý sa používa na prekrytie neláskavej reality. Sebaláskavosť je ešte o level vyššie. Sú to presne tie skutky, ktoré vytvárajú obsah slova sebaláska. Pre niekoho to môže byť jeden večer s obľúbenou knihou, pre iného lenivé ráno v posteli. Pre niekoho to môže byť zaťatie zubov a odhodlanie zabojovať proti toxicite, pre iného je láskavé nebyť k sebe neláskavý.

Pre obsah slova sebaláska a sebaláskavé skutky netreba chodiť ďaleko. Stačí len naučiť sa počúvať svoj vnútorný hlas. Vypnúť hluk zvonka a jednoducho byť a vnímať sa. Dýchať. Uveriť si. Dovoliť si cítiť, vedieť si povedať, kde je čiara, ktorú nikto nesmie prekročiť.

Sebaláskavosť je presne ten moment, keď si namiesto výkonu vyberieš pokoj, namiesto neustáleho dávania iným dopraješ sebe a prijmeš to, čo nemôžeš zmeniť.

Najmä ženy majú v akejsi prehistorickej výbave, že je samozrejmejšie a jednoduchšie byť láskavé k iným. Byť láskavé k sebe je mnohým vzdialené – preto je dobré pripomínať si to tak často, ako sa len dá. Odpovede troch známych žien na otázku, aké sebaláskavosti si dopriali, ti ukážu, že sebaláskavosť má pre každého unikátny obsah.

Len ja a ticho

„Dala som si úplne pokojný večer bez telefónu, s teplým čajom a obľúbenou knihou,“ hovorí autorka a hudobníčka, ambasádorka značky YES Jewellery, Celeste Buckingham. „Len ja a ticho. Potrebovala som sa zastaviť, vypnúť hluk sveta a pripomenúť si, že nemusím nič dokazovať. Stačí byť – prítomná, v pokoji, v sebe. Bol to moment skutočnej sebalásky, keď som si dala dovolenie iba byť.“

Celeste sa pri svojej odpovedi zadívala na zlatý prsteň z kolekcie La prima a jemne ním zatočila. Po hlbokom zážitku z obdobia, kedy pochopila, kam až môže nalomená viera v seba a nedostatok sebalásky viesť, presne vie, kedy je čas zastaviť sa a započúvať sa do svojho vnútra.

Aj ďalšie dve ženy, influencerky, hovoria o svojich autentických spôsoboch, ako si každodenne pripomínajú, že sú dôležité. Nie preto, čo robia pre druhých, ale preto, že sú. Bez podmienok. Bez masky. Bez snahy byť všetkým pre všetkých. Ich slová sú nech sú vám pripomienkou, že sebaláskavosť je cesta. A že každý jej krok stojí za to.

Mysli aj na seba... mysli v prvom rade na seba

Mama dvoch detí Milly Sekulová si rada dopraje – a nemusí to byť nič veľké, stačí niečo Mini, čo jej pripomenie, že na to, aby mohla rozdávať, musí najprv sama mať. Na Instagrame je známa ako @millynka hovorí, čo sebaláska a sebaláskavosť znamenajú pre ňu:

„U mňa je sebaláska o celkovom pocite, že sa ráno zobudím spokojná, šťastná a zdravá. Keďže tu chcem byť pre seba, mojich blízkych a detí čo najdlhšie,“ dodáva.

Ako skutok sebaláskavosti urobila naposledy toto: „Nedávno som absolvovala všetky preventívne prehliadky. Musím povedať, že mám zo seba normálne dobrý pocit. Pri malých deťoch je pre každú mamu predstava behačiek po lekároch priam nepredstaviteľná, no myslime na seba!“

Moje hranice sú mojou selflove language

Bývalá bikini fitness Denisa Lipovská známa na Instagrame ako @denisalipovska vie, čo je tvrdá drina a podľa jej slov je jasné, že zažila momenty, keď ju nedostatok sebalásky potlačil do situácií, v ktorých sa necítila komfortne:

„Ja vnímam sebalásku najmä ako tvorbu svojich vlastných hraníc. Je to taký celoživotný proces. My ženy často nevieme kde máme svoje vlastné hranice a sme ochotné ich posúvať v rodine či v práci. Sebaláska je pre mňa osobne teda najmä o tom vyhradiť si priestor pre seba. Ten priestor je niekedy len v tichom polihovaní, niekedy v tréningu v posilke, a niekedy je to aj o tom vedieť povedať nie. A kedy naposledy som si prejavila sebalásku? Je to u mňa o denno-denných radostiach aj obyčajnostiach... čiže u mňa to nie je nejaké konkrétne gesto, ale skôr pocity, ktorými si snažím napĺňať svoj život.“

Obdaruj sa sebaláskavosťou

