dnes 7. októbra 2025 o 8:10
Michaela Kedžuchová

Diddy požiadal Trumpa o milosť, zrejme ju však nedostane. „Povedal o mne veľa nepekných vecí," tvrdí prezident USA

Diddy požiadal Trumpa o milosť, zrejme ju však nedostane. „Povedal o mne veľa nepekných vecí,“ tvrdí prezident USA
Donald Trump potvrdil, že Sean „Diddy“ Combs požiadal o prezidentskú milosť v súvislosti so svojím federálnym prípadom.

V rozhovore pre CNN Trump uviedol, že „mnoho ľudí ho požiadalo o milosť“, vrátane Diddyho, ktorý bol v piatok odsúdený na viac než štyri roky väzenia za dva prípady sprostredkovania a prevozu osôb na účely prostitúcie.

Ešte v auguste právnička Nicole Westmoreland pre CNN potvrdila, že Combsov tím kontaktoval Trumpovu administratívu ohľadom možnosti milosti.

Trump však neskôr pre Newsmax povedal, že milosť pre Combsa pravdepodobne neudelí: „Bol som s ním zadobre, zdal sa byť milý, ale keď som kandidoval, bol ku mne veľmi nepriateľský. To udelovanie milosti sťažuje,“ povedal.

Biely dom sa v auguste odmietol vyjadriť k tomu, či žiadosť o milosť existuje.

V pondelok Combsovi právnici taktiež požiadali sudcu Aruna Subramaniana, aby odporučil jeho umiestnenie do nízkobezpečnostného federálneho zariadenia vo Fort Dix v New Jersey, kde by mohol absolvovať liečbu závislosti a byť bližšie k rodine.

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
