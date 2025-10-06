Na niektoré svetové rekordy sa čaká celé desaťročia.
Francúzsky cyklista a influencer Aurélien Fontenoy sa v piatok zapísal do histórie, keď na bicykli vyšiel 686 schodov Eiffelovej veže bez toho, aby sa jediný raz dotkol nohami zeme. Trasu po točitých schodoch zvládol v rekordnom čase 12 minút a 30 sekúnd, čím prekonal doterajší rekord z roku 2002 o takmer sedem minút.
„Je to výzva, ktorú som si zaumienil asi pred tromi alebo štyrmi rokmi,“ vysvetlil Aurélien pre CNN Sports. „Začal som pred štyrmi rokmi na Tour Trinity a potom som mal ísť k Eiffelovej veži. Ale najprv bol Covid-19, potom olympijské hry, potom výstavbové práce a zrazu aj premaľovanie veže. Takže to bola veľká práca s organizáciou.“
Skákanie namiesto pedálovania
Ako vysvetlil nový držiteľ svetového rekordu, pri takomto výstupe sa klasicky nešľape. „Nemám žiadne odpruženie, iba tuhý rám, takže brzdím a pumpujem pneumatiky. V podstate musím stále skákať - hop, hop, hop,“ objasnil Fontenoy. Každý skok bol pritom riadený milimetrovou presnosťou. Jediný chybný pohyb mohol celý pokus zničiť.
Celý projekt bol preto pre neho obrovským tlakom, a to nielen kvôli mediálnemu záujmu, ale aj očakávaniam sponzorov a fanúšikov. „Mal som len jednu šancu. Po 23 rokoch bolo jasné, že nechcem zlyhať,“ hovorí.
Víťazstvo aj pre sociálne siete
Fontenoy dnes patrí medzi najpopulárnejších cyklistických tvorcov na TikToku a YouTube, kde má vyše milióna sledovateľov. Svoje extrémne výzvy, návody a recenzie bicyklov využíva nielen na popularizáciu športu, ale aj ako spôsob, ako sa v ňom uživiť.
„V malých športoch, ako je bike trial, sa z pretekov žiť nedá. Musíme hľadať nové cesty a sociálne siete sú tou mojou,“ vysvetľuje.
Čo plánuje ďalej?
Eiffelovka podľa Fontenoya nebola jeho poslednou métou. Už teraz plánuje výstupy na ďalšie ikonické veže sveta, pričom jeho vysnívaným cieľom je Burj Khalifa v Dubaji, najvyššia budova Zeme.
„Chcem spojiť výzvu a tvorbu obsahu. A mojou poslednou prekážkou bude najvyššia veža na svete,“ dodáva.