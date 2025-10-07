Kategórie
dnes 7. októbra 2025 o 15:15
Čas čítania 1:24
Sofia Angušová

Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia

Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia
Zdroj: Instagram/sng_slobodna, TASR/Martin Baumann
TECH AUTÁ ŠKODA
Automobilka Škoda sťahuje svoje vozidlá z nádvoria SNG a zároveň sa rozhodla zrušiť spoločné aktivity s BIB (Bienále ilustrácií Bratislava).

Škoda Auto Slovensko sa rozhodla stiahnuť svoju podporu z Bienále ilustrácií Bratislava a zároveň aj stiahnuť vystavené vozidlá z nádvorí Slovenskej národnej galérie. Spoločnosť tak reaguje na kritiku a kontroverzie, ktoré jej účasť v kultúrnej oblasti vyvolala.

Škoda ruší svoje plánované aktivity spojené s Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Rozhodnutie prišlo po tom, čo časť kultúrnej obce a verejnosti kritizovala spojenie automobilky s umeleckým podujatím.

Na rozhodnutie Škody odstúpiť zo spolupráce reagovala platforma Otvorená kultúra! vo svojom stanovisku, v ktorom poďakovala automobilke za rozhodnutie.

„Spoločnosť Škoda Auto Slovensko stiahla vozidlá z nádvoria SNG a ruší spoločné aktivity s BIB'25. Reaguje tým na kritiku odbornej verejnosti, ktorá bojkotuje Bienále ilustrácií Bratislava 2025. Dôvodmi sú nedemokratické praktiky vedenia BIBIANY a SNG, teda organizácií podieľajúcich sa na organizácii BIBu,“ napísala platforma.

Ďakujeme všetkým angažovaným ľuďom, ktorým nie je ľahostajné demokratické spravovanie kultúry na Slovensku, za vytvorený tlak. Spoločnosť Škoda Auto Slovensko sa zachovala správne, ďakujeme,“ dodal kolektív Otvorenej kultúry.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Otvorená Kultúra! (@otvorena_kultura)

Na sociálnych sieťach spoločnosť vysvetlila, že jej cieľom bolo podporiť rozvoj umeleckej scény na Slovensku a že účasť na BIB nemala za cieľ rozdeľovať verejnosť. 

„Škoda Auto Slovensko podporila tohtoročné Bienále ilustrácií Bratislava s dobrým úmyslom. Vnímame ho ako podujatie, ktoré dlhé roky prináša radosť, tvorivosť a inšpiráciu deťom aj ilustrátorom z celého sveta. Rozhodnutie o našej podpore vychádzalo z hodnôt, za ktorými si pevne stojíme - z rozvoja detskej kreativity, vzdelávania a kultúry. Uvedomujeme si, že umenie na Slovensku v súčasnosti prechádza náročným obdobím, a práve preto sme chceli svojou podporou prispieť k jej rozvoju a k radosti detí,“ píše automobilka v stanovisku.

„Je nám ľúto, že sa v tomto roku okolo tejto dlhoročnej udalosti rozprúdili silné spoločenské kontroverzie, a na tomto základe sme sa rozhodli zrušiť ďalšie spoločné aktivity s Bienále ilustrácií Bratislava a stiahnuť zapožičané vozidlá zo Slovenskej národnej galérie,“ ukončila Škoda svoje vyjadrenie.

Ich rozhodnutie sa stretlo s pozitívnou odozvou verejnosti. V komentári ich krok cúvnuť od spolupráce pochválil napríklad kreatívny producent a biznisman Yaksha či speváčka Katarzia.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Otvorená Kultúra! (@otvorena_kultura)

AUTÁ ŠKODA
Sofia Angušová
Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann, Instagram/sng_slobodna
