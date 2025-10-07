Kategórie
dnes 7. októbra 2025 o 13:09
Čas čítania 0:41
Marek Vašina

Končí Balenciaga, ako ju poznáme? Streetwear a oversized mikiny nahradil minimalizmus a elegancia

MÓDA BALENCIAGA STREETWEAR
Balenciaga mení svoju tvár. Éra oversized mikín a tenisiek končí. S novým kreatívnym riaditeľom prichádza aj nová estetika ikonickej značky. Prvá kolekcia Pierpaola Piccioliho posunula značku od ikonického streetwearu smerom k elegancii a haute couture.

Ešte donedávna určoval tvár Balenciagy Demna Gvasalia – návrhár, ktorý premenil značku na symbol dnešného streetwearu. Jeho obrie mikiny, prehnané siluety a zámerne neforemné tvary definovali obliekanie celej minulej dekády. Balenciagu nosili nielen ľudia na ulici, ale aj najznámejšie celebrity sveta – od Rihanny cez Kanye Westa až po Nicole Kidman.

Nová kolekcia Balenciaga SS26 Nová kolekcia Balenciaga SS26 Nová kolekcia Balenciaga SS26 Nová kolekcia Balenciaga SS26
Zobraziť galériu
(9)

Lenže aj sám Demna priznal, že táto éra skončila. „Oversize je dnes súčasť mainstreamovej módy, ale nie v úplne dobrom zmysle. Už ma to vlastne nezaujíma,“ povedal tohto roku v rozhovore pre Die Zeit.

Nová kolekcia Pierpaola Piccioliho, súčasného hlavného dizajnéra značky, bola minimalistická a tichá. Namiesto irónie a streetwearu, ktoré módny dom definovali v ére Demny, sa priklonil k pôvodnému poňatiu zakladateľa Cristóbala Balenciagu – k čistým líniám, sochárskym tvarom a precíznemu krajčírstvu.

Skoršie kolekcie Balenciaga v ére Demny Gvasalia Skoršie kolekcie Balenciaga v ére Demny Gvasalia Skoršie kolekcie Balenciaga v ére Demny Gvasalia Balenciaga
Zobraziť galériu
(4)

Na móle sa objavili dlhé kabáty, róby aj minimalistické čierne šaty s výraznými ramenami. Kolekcia pôsobila pokojnejšie, prehľadnejšie a viac ženským dojmom. Napriek tomu Piccioli nezabudol na dedičstvo posledných rokov – okuliare, široké nohavice aj tenisky odkazovali na éru Demny Gvasaliu a Nicolasa Ghesquièra, ktorí Balenciagu preniesli do súčasnosti.

BALENCIAGA STREETWEAR
BALENCIAGA STREETWEAR
Marek Vašina
Marek Vašina
Reporter
Všetky články
