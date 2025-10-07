Balenciaga mení svoju tvár. Éra oversized mikín a tenisiek končí. S novým kreatívnym riaditeľom prichádza aj nová estetika ikonickej značky. Prvá kolekcia Pierpaola Piccioliho posunula značku od ikonického streetwearu smerom k elegancii a haute couture.
Ešte donedávna určoval tvár Balenciagy Demna Gvasalia – návrhár, ktorý premenil značku na symbol dnešného streetwearu. Jeho obrie mikiny, prehnané siluety a zámerne neforemné tvary definovali obliekanie celej minulej dekády. Balenciagu nosili nielen ľudia na ulici, ale aj najznámejšie celebrity sveta – od Rihanny cez Kanye Westa až po Nicole Kidman.
Lenže aj sám Demna priznal, že táto éra skončila. „Oversize je dnes súčasť mainstreamovej módy, ale nie v úplne dobrom zmysle. Už ma to vlastne nezaujíma,“ povedal tohto roku v rozhovore pre Die Zeit.
Nová kolekcia Pierpaola Piccioliho, súčasného hlavného dizajnéra značky, bola minimalistická a tichá. Namiesto irónie a streetwearu, ktoré módny dom definovali v ére Demny, sa priklonil k pôvodnému poňatiu zakladateľa Cristóbala Balenciagu – k čistým líniám, sochárskym tvarom a precíznemu krajčírstvu.
Na móle sa objavili dlhé kabáty, róby aj minimalistické čierne šaty s výraznými ramenami. Kolekcia pôsobila pokojnejšie, prehľadnejšie a viac ženským dojmom. Napriek tomu Piccioli nezabudol na dedičstvo posledných rokov – okuliare, široké nohavice aj tenisky odkazovali na éru Demny Gvasaliu a Nicolasa Ghesquièra, ktorí Balenciagu preniesli do súčasnosti.