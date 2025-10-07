Instagram spúšťa nové ocenenie Rings, ktorým chce vyzdvihnúť najvplyvnejších tvorcov na platforme.
Len 25 z miliárd používateľov získa toto špeciálne ocenenie a prsteň zo zlata. Instagram predstavil úplne nové ocenenie s názvom Rings, ktoré bude patriť len vybraným tvorcom na platforme. O nich rozhodne porota zložená z mnohých známych a úspešných osobností. Ocenení dostanú zlatý prsteň a špeciálny odznak priamo na svojom profile.
O tom, kto sa medzi 25 víťazov dostane, rozhodne porota zložená z viacerých osobností. Jej predsedom je šéf Instagramu Adam Mosseri, pričom medzi členmi sú aj režisér Spike Lee, umelec Kaws, módny návrhár Marc Jacobs, YouTuber Marques Brownlee, herečka Yara Shahidi a ďalší, píše portál Hollywood Reporter.
Z viac ako troch miliárd používateľov Instagramu bude mať túto poctu len 25 vybraných tvorcov. Ocenení získajú exkluzívny zlatý prsteň, ktorý navrhla britská módna návrhárka Grace Wales Bonner, a zároveň aj digitálny zlatý prsteň, ktorý sa zobrazí na ich profile a v príbehoch.
„Ocenenie je pre tých, ktorí sa neboja risknúť kreatívne šance a robiť to po svojom.“ Porota chce vyzdvihnúť ľudí, ktorí naplno využívajú kreativitu platformy. „Chceli sme oceniť tvorcov, ktorí udávajú kultúrne trendy, otvárajú nové témy a inšpirujú ostatných, aby boli sami sebou.“ Medzi rozhodujúcimi faktormi však nebude počet sledujúcich, ale hlavne ich kreativita, prínos a odvaha.