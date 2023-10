Toto je 12 najlepších outfitov Timothéeho Chalameta. Inšpiruj sa štýlom najväčšej hviezdy filmového šoubiznisu

Priprav sa na niekoľko vážnych módnych lekcií od 27-ročného rodáka z New Yorku, ktorý patrí medzi najväčšie hviezdy šoubiznisu.

Mužská móda zažíva svoju chvíľu na výslní a žiadna zo známych osobností nedokazuje nadanie pre súčasný dizajn viac ako Timothée Chalamet.

Herec, ktorý stvárnil postavy v známych filmoch Daždivý deň v New Yorku, Kráľ či Duna, prvýkrát povedal, že je módny nadšenec v roku 2018, ale sotva musel niečo vysvetľovať – už vtedy bolo zrejmé, s akou ľahkosťou sa mladý umelec pohybuje vo všetkých oblastiach, od obliekania na červený koberec až po „inkognito“ módne momenty mimo práce.

Pozri si 12 najlepších outfitov v podaní hviezdneho herca, ktoré sú od našich obľúbených módnych domov a návrhárov, ako sú napríklad Celine, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Prada alebo Haider Ackermann. Elegantný aj mestský štýl obliekania Timothéeho Chalameta je veľmi zaujímavou inšpiráciou najmä pre mladých mužov.

Prvý módny záblesk pred fotografmi

Timothée Chalamet na odovzdávaní Oscarov v roku 2018. Zdroj: Frazer Harrison/Getty Images

Svoj prvý veľký módny moment si Timothée Chalamet odložil na 90. ročník odovzdávania Oscarov v roku 2018, keď bol nominovaný v kategórii najlepší herec za svoj výkon vo filme Call Me by Your Name. Na možno najslávnejšom červenom koberci predstúpil pred fotografov v bielom obleku vo veľmi úzkom strihu z dielní módneho domu Berluti, ktorý doplnil o elegantného motýlika a trochu netradične o čierne chelsea boots v lesklej koži.

Elegancia, noblesa aj neprehliadnuteľné modely

Chalamet na odovzdávaní filmových cien Golden Globe v januári 2019. Zdroj: Daniele Venturelli/WireImage

Toto je zatiaľ jeden z najpamätnejších módnych momentov Timothéeho Chalameta, keď prišiel na odovzdávanie filmových cien Golden Globe v januári 2019. Vtedy len 23-ročný mladík predviedol na červenom koberci skvelý outfit od módneho domu Louis Vuitton, ktorý vytvoril zosnulý návrhár Virgil Abloh.

Čiernu košeľu bez goliera doplnil o klasické oblekové nohavice s pukmi v úzkom strihu a znovu nevynechal ani svoje obľúbené čierne chelsea boots z lesklej kože. Najvýraznejším prvkom elegantnej siluety boli popruhy s bohatým zdobením, ktoré dodali celému outfitu punc výnimočnosti. K tomuto nemôžeš mať výhrady.