Ľudia sú často prekvapení, keď zistia, že je pilotka. „Mnohí sa ma počas letu spýtajú, či som letuška alebo kde je pilot. A ja sa len usmejem a poviem: Ja som pilot,“ hovorí s úsmevom. Vedel si, že funguje niečo ako BlaBlaCar v leteckej verzii?
Charlotte Rácová je 21-ročná pilotka. Na vysokej škole študuje ekonómiu, zatiaľ čo pilotný výcvik absolvuje na leteckej škole mimo univerzitného prostredia. Pilotovanie malého lietadla si vyskúšala už ako 15-ročná a všetci zostali príjemne prekvapení. „Pilotovať lietadlo som vedela skôr, ako šoférovať,“ hovorí pre Refresher.
Najskôr získala licenciu na ultraľahké lietadlá. Táto licencia je iba pre dvojmiestne stroje do 600 kg a nedá sa ním zarábať. Bolo to teda skôr hobby. Neskôr si však spravila Private Pilot License na lietadlo do 5 700 kg pre 10 miest. Doteraz s ňou letel už aj Separ, Pil C či hokejista Pavol Regenda.
„Beriem to úplne prirodzene, ale často mi ľudia hovoria, že je to sexy. Pravdepodobne aj preto, že nie sú zvyknutí, že mladé dievča môže pilotovať lietadlo. Piloti sú elegantní, pekne oblečení, je to prestížne a elegantné povolanie a keď to robí mladá baba, je to ešte nezvyčajnejšie,“ vraví.
