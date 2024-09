Lana Del Rey sa tajne vydala. Svoje áno povedala sprievodcovi aligátormi, obrad mali pri močiari

Lana Del Rey sa oficiálne vydala. Jej novomanžel je Jeremy Dufrene, ktorý sa živí ako sprievodca močiarmi v zálive Des Allemands v Louisiane, kde sa podľa informácií portálu DailyMail tento štvrtok 26. septembra konala aj ich svadba.

US Magazin informuje že, správa o svadbe prišla len niekoľko hodín po tom, čo sa potvrdilo, že Del Rey a Dufrene získali v pondelok 23. septembra na súde v Louisiane povolenie na uzavretie manželstva.

Dvojica bola prvýkrát spojovaná len koncom minulého mesiaca. Lana ako reakciu na to zverejnila svoje fotografie s Dufrenom ešte z roku 2019, keď sa prvýkrát zúčastnila na jednej z jeho prehliadok po divokej prírode. Oficiálne na verejnosti objavili len začiatkom septembra, keď sprievodca robil speváčke spoločnosť na svadbe Karen Elson v New Yorku.

39-ročnú spáváčku a kandidátku na cenu Grammy s kyticou v ruke viedol k oltáru jej otec. Mala na sebe klasické biele elegantné šaty po zem so skromnou vlečkou. Vlasy mala vyčesané do dlhého copu s modrou stužkou, aby zachovala tradíciu „niečo modré.“ Dufrene si namiesto svojej bežnej pracovnej uniformy obliekol elegantný čierny oblek.

