Charli XCX nechce dostávať PR balíčky. Vyzvala módne značky, aby poslali oblečenie tým, ktorí o všetko prišli

„Brat“ speváčka vyzvala veľké spoločnosti, aby jej prestali posielať módne novinky a namiesto toho ich darovali ľuďom postihnutým ničivými požiarmi v Los Angeles.

Charli XCX v sobotu na svojom Instagrame zverejnila story, v ktorej sa prihovára nielen svojim fanúšikom, ale aj odevným spoločnostiam. „Ako osobe, ktorá je na očiach verejnosti, mi značky často posielajú oblečenie a iné veci a chcú mi niečo darovať," napísala speváčka a dodala, že si to veľmi váži. Podľa nej by však veľké spoločnosti mali dávať darčeky ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.

Vyzvala preto módne brandy, aby darovali nenosené oblečenie vrátane spodnej bielizne, ponožiek, topánok a ďalšieho vybavenia rodinám, ktoré prišli o svoje domovy pri nedávnych požiaroch.

Výzva, ktorú speváčka zverejnila na svojom Instagrame. Zdroj: Instagram / charlie xcx

Speváčka už dlho vyniká nielen svojím originálnym hudobným štýlom, ale aj záujmom o dôležité sociálne otázky. Cieľom jej súčasnej iniciatívy je nielen pomôcť ľuďom, ktorí výrazne utrpeli, ale aj otvoriť diskusiu o tom, ako môžu značky efektívnejšie využívať svoje zdroje na dobrú vec.