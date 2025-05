Tieto outfity celebrít z Coachelly nás zaujali. Obleč sa na festival ako Kendall Jenner (ale za zlomok ceny)

Chystáš sa tento rok na Pohodu alebo Grape? Tieto outfity si môžeš uložiť do moodboardu.

Kovbojské klobúky, strapce, metalické bikiny aj ultra jednoduché šaty, ktoré by si čakala skôr na nedeľnom obede než na koncerte. Coachella opäť nastavila festivalové trendy – my sme sa zamerali na tri, ktoré nás oslovili najviac.

Ak sa toto leto chystáš na nejaký koncert alebo len zháňaš fresh look do svojho festivalového moodboardu, tento rok ti uľahčíme scrollovanie. Okrem toho sme vybrali niekoľko kúskov, ktoré nezničia tvoj festivalový rozpočet.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Western chic

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jimmy Neutch (@teyanataylor)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Tohtoročnej Coachelle výrazne dominovala estetika divokého západu. Kovbojské klobúky, vybíjané opasky so širokou prackou, denim, brúsená koža v rôznych odtieňoch hnedej a čiernej alebo strapce. Počas dvoch festivalových víkendov sme videli všetky kombinácie.

My sme sa zamilovali do Teyany Taylor, ktorá previedla vypracovanú postavu v skrátenom tope s dlhou sukňou. Outfit dotiahla do dokonalosti kovbojským klobúkom z dielne Miu Miu. Oslovila nás tiež Youtuberka a influencerka Camila Coelho, ktorá predviedla hneď niekoľko dychberúcich outfitov. Na inšpiráciu sme vybrali jej westernový look, kde skombinovala krátke nohavice z brúsenej kože s vestou so strapcami.

Na tvoj westernový nákupný zoznam sme vybrali:

Zdroj: Answear, About you

Boho

Boho je festivalovou stálicou. Takýto outfit je stávka na istotu, s ktorou nemáš čo pokaziť. Pri stylingu sa môžeš opäť inšpirovať Camilou Coelho, ktorá siahla po zlatých bikinách a háčkovaných šatách.

Na nákupný zoznam si pripíš:

Zdroj: Answear, About you, Reserved

Minimalizmus

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

Festivalový outfit znesie veľa. Je to jedno z mála miest, kde naozaj môžeš prehnať s doplnkami či make-upom. Dokonca, je to vítané. Nie je to však každého šálka kávy. Na festivale môžeš vytŕčať z davu napríklad tým, že stavíš na extrémne minimalistický outfit, ktorý sa skôr hodí na nedeľný brunch. Rovnako k tomu pristúpili na Coachelle aj Kendall Jenner, Hailey Bieber a Kylie Jenner.

Na inšpiráciu sme pre teba vybrali podobné maslovo-žlté šaty, aké mala Kendall. Mimochodom, je to jedna z hot farieb sezóny.