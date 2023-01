Après-ski móda pre ženy aj mužov. Toto je 6 tipov, vďaka ktorým zaboduješ počas zimnej dovolenky

Tohtoročná zima zatiaľ nie je ideálna pre milovníkov lyžovania, ale v najbližších dňoch by malo prísť k výraznému ochladeniu aj k sneženiu, vďaka čomu môžeš konečne vyraziť do hôr so všetkým, čo k tomu patrí. Ak plánuješ načerpať sily do nového roka, nie je nič lepšie ako kvalitná zimná dovolenka na zasnežených zjazdovkách.

Ak si potrpíš na dizajn športového oblečenia, v dnešnom článku ti ukážeme 6 tipov, čo si obliecť na prechádzku v horskom prostredí, do après-ski baru aj na zjazdovku. Horúcou záležitosťou sú poctivé páperové bundy, vlnené svetre, kukly aj kombinézy a v prípade žien je to obuv do snehu od značky Moon Boot®, ktorá je v kurze niekoľko sezón po sebe.

Pri výbere sme zohľadňovali okrem vzhľadu produktov aj použité materiály a ich funkčnosť, keďže to je primárna úloha oblečenia do hôr. Na svoje si, veríme, prídu všetci bez rozdielu pohlavia alebo preferovaného štýlu.

Nadrozmerné páperové bundy so vzormi

Kúsok, ktorý nikdy nevyjde z módy – takto by sme v stručnosti charakterizovali páperové bundy. Dôkazom je okrem iného fakt, že nepoznáme nikoho, kto nevlastní, respektíve nevlastnil aspoň jeden kus. Hrubé nadrozmerné vyhotovenia vyzerajú dobre k mestským outfitom a ešte lepšie v horskom prostredí, v après-ski bare či na zjazdovke, kam patria.

Univerzálnosť považujeme pri týchto modeloch za najdôležitejší faktor, keďže ceny za jednotlivé kusy sa pohybujú rádovo v stovkách eur a povedzme si úprimne, ak nie si profesionálny športovec, túto bundu si na svah neoblečieš viac ako niekoľkokrát v roku. To však neznamená, že máš siahnuť po nudnom farebnom vyhotovení.

Tohtoročná zimná sezóna patrí vzorom – od kohútej stopy cez grafické motívy až po károvaný vzor.

Značka Perfect Moment je zárukou kvality a vo svojom portfóliu ukrýva desiatky výrazných búnd, spomedzi ktorých sme vybrali model zahalený do bielo-červeno-čierno-modrého farebného vyhotovenia s cenou 650 eur cez NET-A-PORTER.

Ak rada vyčnievaš z davu, potom je správnou voľbou táto cukríková bunda s logom Moncler Grenoble s grafickými motívmi modelov oblečenia a doplnkov z dielní talianskej značky. Skrátený variant v širokom strihu stojí 1 450 eur v online obchode NET-A-PORTER.

Pre mužov sme vybrali tento multifarebný variant 1996 Retro Nuptse od legendárneho výrobcu The North Face. Dizajnérsky tím značky použil podklad z nylonu ako plátno a výsledkom je originálna páperová bunda s cenou 345 eur v online obchode MR PORTER.

Armádny vzor patrí medzi naše obľúbené a v portfóliu kalifornskej značky ERL sme našli atraktívny prešívaný model vo voľnom strihu. Ak ti nebude chýbať 1 105 eur, navštív online obchod MR PORTER a doplň svoj šatník o tento originálny kúsok.

Lyžiarske kombinézy

Jeden z najikonickejších ženských trendov z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia, ktorý preslávila najmä Diana, princezná z Walesu, si v priebehu posledných sezón našiel pevné miesto v horskom prostredí a my nemáme žiadne výhrady.

Ak si doteraz striedala len lyžiarske bundy s nohavicami, teraz je správny čas vyskúšať niečo nové, neopozerané a atraktívne. Naše srdcia si získali výrazné farebné dizajny s retro motívmi, ale správnou voľbou sú aj minimalistické nadčasové vyhotovenia v jednoduchých schémach.

Istotou sú produkty od značiek Cordova, Perfect Moment, Fusalp či Moncler Grenoble, avšak v tom prípade počítaj s astronomickými cenami rádovo v stovkách eur. Nižšie preto nájdeš aj lacnejšie varianty. Stačí už len zapnúť zips a vyraziť na svah.

Nadčasová farebná schéma bielej s čiernou v kombinácii s úzkou siluetou kombinézy nás oslovila na prvý pohľad a veríme, že si nájde svoju cieľovú skupinu. Tento minimalistický kúsok od značky Goldbergh môžeš získať za 390 eur v online obchode NET-A-PORTER.

Ak hľadáš lyžiarsku kombinézu, ktorú neuvidíš v lanovke na každej druhej žene, odporúčame tento model v zelených farebných tónoch z ponuky značky Cordova. Prekážkou môže byť cena 1 530 eur. Ak nie, potom navštív NET-A-PORTER.

Vlnené svetre a kardigány

Hrubé páperové bundy sú zárukou tepla aj v hlbokých mínusových teplotách, ale hrejivá stredná vrstva je základ každého outfitu v horách. Vyzliecť sa po lyžovačke či po kvalitnej prechádzke rovno do termobielizne nie je najlepší nápad...

Ak nevlastníš aspoň jeden vlnený/mohérový/kašmírový sveter alebo kardigán, mal/-a by si to čo najskôr napraviť. Túto kúpu rozhodne neoľutuješ.

Neboj sa, štýlové kúsky nájdeš v ponuke značiek, ako sú COS, Arket či Massimo Dutti, za férové ceny do 150 eur. Čo sa týka farieb a vzorov, stávkou na istotu sú vyhotovenia v neutrálnych farebných odtieňoch. Ak hľadáš niečo výnimočné, skús modely vo výrazných farbách s nápismi alebo s motívmi hôr, vločiek a podobne. Spomedzi prémiových výrobcov odporúčame We Norwegians, Bogner, Fusalp, Chloé, ale aj Dior, Louis Vuitton a Gucci.

Spoločná kolekcia značiek Gucci a Adidas Originals priniesla množstvo kúskov ako vystrihnutých z après-ski vrátane tohto farebného vlneného svetra s vyšívaným logom na hrudi a s tromi prúžkami na rukávoch. Dostupný je v online obchode Gucci za cenu 980 eur.

Nič nechýba ani tomuto vlnenému svetru so vzorom fair isle v sivej farbe od značky COS, ktorý je prácou návrhárky Mati Ventrillonovej. Produkt stojí 79 eur a je dostupný aj v kamennom obchode v Bratislave.

Tento atraktívny sveter s prúžkami a so zapínaním na zips nájdeš v online obchode Massimo Dutti. Cena je 79,95 eura.

V portfóliu britskej značky Perfect Moment sme našli aj tento skrátený sveter z merino vlny v svetlohnedom farebnom vyhotovení s kontrastnými červenými hviezdami. Nájdeš ho v online obchode NET-A-PORTER za cenu 310 eur vrátane dopravy.

Kukly

Ďalší zimný trend, do ktorého sme sa zamilovali minulú zimu a s ktorým krok vedľa neurobíš ani v najbližších týždňoch. Vlnené či kašmírové kukly, ktoré v ponuke zahraničných obchodov nájdeš pod názvom balaclava, ovládli mestské prostredie a teraz mieria do svojho prirodzeného prostredia v zajatí mrazu a snehu.

Vizuálne zaujímavé a kvalitné varianty nájdeš v ponuke značky Arket. V prípade, že máš neobmedzený rozpočet, vo svete luxusnej módy sú desiatky zaujímavých modelov z dielní Moncler, Gucci, Prada alebo The Row. Výber záleží len na tebe.

Mohérová kukla v čiernej farbe je univerzálny kúsok, ktorý využijú rovnako ženy, ako aj muži. Tento variant je od značky Arket a stojí 49 eur.

Značka Perfect Moment má v dnešnom výbere najlepších après-ski produktov najpočetnejšie zastúpenie, a to aj vďaka tejto čiernej kukle z merino vlny s ikonickou hviezdou a prúžkami v oblasti krku. Funkčný doplnok je dostupný cez NET-A-PORTER za cenu 180 eur.

Z mužskej ponuky vyberáme dva varianty, pričom ako prvý si ukážeme minimalistický mohérový kúsok vo svetloružovom farebnom vyhotovení s rukopisom Rafa Simonsa. Ak ťa zaujal, navštív online obchod MR PORTER a priprav si 365 eur.

V ničom, čo sa týka atraktivity, nezaostáva ani modrá vzorovaná kukla Maison Margiela, ktorá ma vlnený základ s prímesou bavlny. Aj tento kúsok je dostupný v online obchode MR PORTER a cena je 380 eur, ale vďaka zľave môže byť teraz tvoja za 230 eur.

Obuv do snehu

Väčšina z nás si pod pojmom „obuv do snehu“ predstaví objemné snehule, aké nám rodičia obúvali v detstve, a v tomto prípade ide o zásah. Presne tento typ zimných topánok je v kurze druhú zimnú sezónu po sebe a útočí na nás z každého výkladu.

Najhorúcejším trendom sú vysoké topánky do snehu od značky Moon Boot®. My síce nepatríme medzi ich priaznivcov, ale uznávame, že v niektorých prípadoch vyzerajú zaujímavo a sú inšpiráciou aj pre svetoznámych návrhárov na čele s Kimom Jonesom či Olivierom Rousteingom.

Na úvod sme vybrali klasiku od značky Moon Boot® vo svetlej farebnej schéme s výškou do polovice členka a s jemným ružovým akcentom. Topánky sú k dispozícii za cenu 135 eur cez online obchod NET-A-PORTER.

Ženskú obuv do snehu má vo svojom portfóliu aj vyhľadávaná nemecká značka Bogner. Topánky sa pýšia prémiovým spracovaním v talianskych dielňach, čomu je priamoúmerná aj cena 350 eur cez NET-A-PORTER.

Ak ťa omrzeli klasické vyhotovenia topánok do snehu Moon Boot®, máme pre teba extravagantný tip v podobe nízkeho variantu v spolupráci so značkou ALANUI, ktorý zdobí ružový bandana vzor. Cena týchto topánok je 395 eur a nájdeš ich v ponuke NET-A-PORTER.

Záver tohto krátkeho výberu topánok do snehu si pre seba získali nízke Moon Boot® s dlhými strapcami a s hrejivým zateplením, ktoré sú prácou návrhárskeho tímu značky ALANUI. Ak ti nebude chýbať 765 eur, nájdeš ich v online obchode NET-A-PORTER.

Nezabudni na kvalitné slnečné okuliare

Ochrana zraku je dôležitá, a to obzvlášť v horskom prostredí, kde sú slnečné lúče často ostrejšie ako v nižšie položených miestach. Ak nemáš prehľad v tom, po akých modeloch sa oplatí siahnuť, potom si na správnom mieste. Pokračuj v rolovaní na výber najzaujímavejších modelov slnečných okuliarov na tohtoročnú zimnú sezónu.

Mačacie oči od Diora s luxusnými zlatými detailmi a modrými obručami sú ako stvorené do après-ski a v prípade, že máš odložených 430 eur, neváhaj ani sekundu. Nájdeš ich v online obchode francúzskeho módneho domu.

V prípade mužov sme siahli po oválnom ráme v čiernej farbe s minimalistickým logom módneho domu Gucci z bočných strán. Okuliare sú dostupné v online obchode Gucci za 310 eur.

