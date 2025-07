Ak patríš medzi milovníkov romantických komédií, mal by si zbystriť pozornosť.

Po 28 rokoch sa My Best Friend’s Wedding dočká pokračovania. Kultová rom-com z roku 1997, v ktorej Julia Roberts ako Julianne bojovala o lásku svojho najlepšieho kamaráta tesne pred jeho svadbou, dostane nový scenár, a to priamo pod taktovkou jednej z najžiadanejších autoriek súčasnosti.

Scenár napíše Celine Song, režisérka a scenáristka oceňovaného filmu Past Lives (2023) a tohtoročnej romantickej komédie Materialists, v ktorom zažiarili Chris Evans, Dakota Johnson či Pedro Pascal. Informáciu priniesol Collider.

Zdroj: Variety

O pokračovaní sa pritom v zákulisí šepkalo už dlhšie. Dermot Mulroney (Michael) v rozhovore pre New York Post prezradil: „Hovorí sa o pokračovaní,“ povedal. „Nič o tom však neviem. Naposledy som počul, citujem, že sa o tom rozprávali právnici, koniec citátu.“

Julia Roberts už v roku 2023 na otázku, ktorý film by si vedela predstaviť s pokračovaním, v relácii Watch What Happens Live odpovedala jednoznačne: „Myslím, že možno My Best Friend’s Wedding.“ Dodala, že by chcela „vidieť, čo robia a ako sa darí manželstvu Kimmy a Michaela.“

Zatiaľ nie je známe, kedy sa sequel dostane do kín, no fanúšikovia môžu dúfať, že uvidia pôvodné obsadenie znova na plátne - možno aj s novou svadbou v hre.