Jeden základ, množstvo outfitov. Takto si vytvoríš dokonalý kapsulový šatník na dovolenku

Ktoré kúsky by v tvojom letnom šatníku nemali chýbať?

Menej je viac. Zabudni na nekonečné kombinovanie, rozhádzanú skriňu a posteľ plnú oblečenia, v ktorom sa necítiš dobre. S kapsulovým šatníkom budeš mať vždy po ruke nadčasové a ľahko kombinovateľné kúsky, ktoré ti ušetria čas, peniaze, ale aj priestor.

Ak stále tápaš v tom, ktoré kúsky patria do kapsulového šatníka a ktoré sú zbytočné, tento článok je pre teba. Vybrali sme pre teba niekoľko základných kúskov, ktoré sú pohodlné, kvalitné a dajú sa spolu jednoducho kombinovať. Ak hľadáš inšpiráciu na trendy plavky 2025, prečítaj si náš nedávny článok.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Voľné nohavice

Pohodlné takmer ako pyžamo, no elegantné a vďaka svojej neutrálnej farbe absolútne univerzálne. Takéto voľné nohavice ľahko skombinuješ s ďalšími kúskami, ktoré sme vybrali do tvojej dovolenkovej kapsule.

Zdroj: Reserved

Jednoduchý biely a čierny top

Základom nielen letného kapsulového šatníka je aj basic biely a čierny top, ktorý bez problémov skombinuješ s ostatnými kúskami. Je dôležité siahnuť po kúsku, ktorý bude univerzálny a pohodlný na každodenné nosenie.

Zdroj: Reserved

Denimové šortky

Opäť letný must-have kúsok, ktorý by mal byť predovšetkým pohodlný. Ak nájdeš dobre padnúce šortky, s veľkou pravdepodobnosťou v nich stráviš veľkú časť letných dní. Hodia sa na každodenné behanie po meste, na pláž aj večernú prechádzku. Ak ťa čaká aktívna dovolenka, bez tohto kúsku sa nepohneš.

Zdroj: Reserved

Ľanové bermudy

Ľanové šortky sú dokonalým stelesnením ležérnej elegancie, po ktorej pri tvorbe letných outfitov mnohé z nás túžia. Či už ich skombinuješ s bielym topom a sandálmi, alebo siahneš po výrazných kovbojských čižmách a košeli, úspech budeš mať zaručený.

Zdroj: Reserved

Modro-biela košeľa

Kvalitná košeľa sa hodí k dlhým nohaviciam, k šortkám, ale pokojne si ju môžeš prehodiť cez plavky a vyraziť v nej na pláž. Ako vidíš, opäť ide o kúsok, ktorého kúpu toto leto iste neoľutuješ.

Zdroj: Reserved

Béžová vesta

Tento kúsok sme si počas aktuálnej sezóny absolútne zamilovali a veríme, že aj ty. Stále jednoduchá, no vďaka sofistikovanému strihu elegantná a chic. Ak chceš svoj obľúbený basic letný outfit povýšiť na novú úroveň, vymeň biely top za vestu v neutrálnych farbách, pridaj zopár šperkov a môžeš vyraziť.

Zdroj: Reserved

Voľné šaty

Počas horúcich letných dní iste oceníš pohodlné voľné šaty z priedušného materiálu. Zabudni na upnuté kúsky, v ktorých sa už po niekoľkých minútach začneš potiť a cítiť nepríjemne. Namiesto toho siahni po minimalistických midi šatách z ľanovej zmesi.

Zdroj: Reserved

Pohodlné sandále

K šatám, nohaviciam či k šortkám si obuj pohodlné sandále. V ponuke je množstvo štýlov a dizajnov, no ak ich chceš ako súčasť minimalistickej kapsuly, vyberaj s rozvahou. Sandále by mali byť kvalitné, pohodlné a predovšetkým univerzálne, aby sa dali skombinovať so zvyškom tvojho kufra. Viac tipov na štýlové letné sandále nájdeš v tomto článku.

Zdroj: Reserved

Slamená kabelka

Do mesta aj na pláž. Ak v tvojom letnom šatníku stále chýba klasika v podobe slamenej kabelky, teraz je ten správny čas napraviť to. Tento univerzálny kúsok dokonale doplní tvoje elegantné outfity na túlanie sa uličkami historického prímorského mesta, no zároveň si do kabelky zbalíš všetko potrebné na pláž.