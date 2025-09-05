Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. septembra 2025 o 14:53
Čas čítania 1:09
Michaela Kedžuchová

Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton

Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton
Zdroj: YouTube / Lady Gaga
HUDBA HUDOBNÉ VIDEOKLIPY LADY GAGA NAJNOVŠIE ALBUMY WEDNESDAY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tim Burton sa spojil s Lady Gagou, aby vytvorili unikátny spooky videoklip.

Lady Gaga je späť s novým trackom „The Dead Dance“ a videoklipom, o ktorý sa postaral Tim Burton, čo predstavuje ich vôbec prvú spoluprácu.

Tim Burton režíroval viacero významných filmov s hororovou tematikou, vrátane Beetlejuice, Edward Scissorhands, Batman (1989), Batman Returns, The Nightmare Before Christmas (ktorý produkoval), Planet of the Apes (2001), Charlie and the Chocolate Factory, Corpse Bride, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Alice in Wonderland (2010), Dark Shadows, Frankenweenie a mnoho ďalších.

Odporúčané
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou 1. septembra 2025 o 14:13

Čiernobiely vizuál sa nesie v duchu charakteristickej estetiky oboch umelcov a zároveň odkazuje na seriál Wednesday od Netflixu, kde hlavnú rolu stvárňuje Jenna Ortega.

Pieseň „The Dead Dance“ napísali Lady Gaga, Andrew Watt a Henry Walter, pričom na produkcii sa podieľali Gaga, Watt a Cirkut. Tento singel je inšpirovaný seriálom, ale aj jej rolou v ňom.

V netlixovom hite Wednesday si zahrala Rosaline Rotwood, legendárnu, bielovlasú učiteľku na Nevermore Academy. Gaga svoju účasť v seriáli naznačila už počas podujatia Netflix Tudum 2025, kde vystúpila aj s piesňami „Abracadabra“ a „Zombieboy“, do ktorých zakomponovala aj motívy zo známej úvodnej melódie The Addams Family.

wednesday, lady gaga
Zdroj: Netflix

Jej nový album Mayhem, prvý štúdiový počin po piatich rokoch, vyšiel v marci tohto roka. Aktuálne prebieha jej severoamerické turné s nadchádzajúcimi koncertmi v New Yorku, Toronte a Chicagu. Následne sa presunie do Európy a Austrálie, kde bude koncertovať až do konca roka. Teraz k originálnemu tracklistu pridala bonusové songy „The Death Dance“, „Can't Stop The High“ a „Kill For Love“.

Túto nedeľu Gaga vystúpi na odovzdávaní cien MTV Video Music Awards 2025, kde má na konte až 12 nominácií — najviac spomedzi všetkých umelcov tento rok. Medzi nimi sú aj nominácie na Videoklip roka a Pieseň roka za duet s Brunom Marsom „Die With a Smile“.

Odporúčané
Nik Tendo a Decky vyrážajú na turné s ich novým albumom GoldKiid. Zavítajú aj na Slovensko Nik Tendo a Decky vyrážajú na turné s ich novým albumom GoldKiid. Zavítajú aj na Slovensko 4. septembra 2025 o 12:29
Odporúčané
Nový Superman už má dátum premiéry: Man of Tomorrow uvidíme v kinách v júli 2027 Nový Superman už má dátum premiéry: Man of Tomorrow uvidíme v kinách v júli 2027 4. septembra 2025 o 11:07
Odporúčané
Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta 4. septembra 2025 o 10:14
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HUDOBNÉ VIDEOKLIPY LADY GAGA NAJNOVŠIE ALBUMY WEDNESDAY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: YouTube / Lady Gaga
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
pred 3 dňami
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
pred 2 dňami
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
dnes o 09:00
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
včera o 14:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Storky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Lifestyle news
Ema Lacová zakladá nový biznis. Tetovanie a piercingy si budeš môcť dať urobiť v jej ružovom štúdiu pred 34 minútami
VIDEO: Prvá upútavka na tretiu sériu Monster je tu. Sériový vrah v nej vyrezáva masky z kože obetí pred hodinou
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin pred 2 hodinami
Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton pred 2 hodinami
Víťazi Love Islandu 2024 sa zasnúbili. Kika a Trabo si svoje „áno“ povedali na ostrove lásky dnes o 13:41
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna dnes o 12:56
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením dnes o 12:04
Záhadné zmiznutie Maddie McCannovej je stále nevyriešené. Hlavný podozrivý má ísť teraz na slobodu dnes o 10:42
Spravodajstvo
Volodymyr Zelenskyj Robert Fico Vojna na Ukrajine Polícia SR
Viac
Diskontná sieť Action otvorí prvú predajňu v Košiciach. Obchod ponúka široký výber lacného tovaru
pred 4 minútami
FOTO: Po Ficovi a Zelenskom budú rokovať aj vlády Slovenska a Ukrajiny. Dohodli si dátum stretnutia
pred 6 minútami
Žilinská predajňa Intersport ukončila prevádzku. Dôvodom sú vraj konsolidačné opatrenia
pred 33 minútami

Viac z Hudba

Všetko
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
pred 2 dňami
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku
dnes o 07:44
The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti
The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti
včera o 19:10
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
včera o 17:00
Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania
Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania
včera o 09:28
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
dnes o 11:00
Viac z Gastro Všetko
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
24. 8. 2025 11:00
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
28. 8. 2025 18:00
Viac z Zdravie Všetko
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
refresher+
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
1. 9. 2025 17:00
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
22. 8. 2025 17:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek
pred hodinou
Zisti, na aké novinky sa oplatí tento rok počkať a čí vozový park stojí za zmienku
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
pred 3 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
dnes o 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
dnes o 09:00
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
včera o 18:26
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
včera o 13:17
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
pred 2 dňami
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením
dnes o 12:04
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
refresher+
Odporúčané
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
pred 3 dňami
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
20. 8. 2025 15:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
1. 9. 2025 11:00
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 3 dňami
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
30. 8. 2025 9:38
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia