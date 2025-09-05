Tim Burton sa spojil s Lady Gagou, aby vytvorili unikátny spooky videoklip.
Lady Gaga je späť s novým trackom „The Dead Dance“ a videoklipom, o ktorý sa postaral Tim Burton, čo predstavuje ich vôbec prvú spoluprácu.
Tim Burton režíroval viacero významných filmov s hororovou tematikou, vrátane Beetlejuice, Edward Scissorhands, Batman (1989), Batman Returns, The Nightmare Before Christmas (ktorý produkoval), Planet of the Apes (2001), Charlie and the Chocolate Factory, Corpse Bride, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Alice in Wonderland (2010), Dark Shadows, Frankenweenie a mnoho ďalších.
Čiernobiely vizuál sa nesie v duchu charakteristickej estetiky oboch umelcov a zároveň odkazuje na seriál Wednesday od Netflixu, kde hlavnú rolu stvárňuje Jenna Ortega.
Pieseň „The Dead Dance“ napísali Lady Gaga, Andrew Watt a Henry Walter, pričom na produkcii sa podieľali Gaga, Watt a Cirkut. Tento singel je inšpirovaný seriálom, ale aj jej rolou v ňom.
V netlixovom hite Wednesday si zahrala Rosaline Rotwood, legendárnu, bielovlasú učiteľku na Nevermore Academy. Gaga svoju účasť v seriáli naznačila už počas podujatia Netflix Tudum 2025, kde vystúpila aj s piesňami „Abracadabra“ a „Zombieboy“, do ktorých zakomponovala aj motívy zo známej úvodnej melódie The Addams Family.
Jej nový album Mayhem, prvý štúdiový počin po piatich rokoch, vyšiel v marci tohto roka. Aktuálne prebieha jej severoamerické turné s nadchádzajúcimi koncertmi v New Yorku, Toronte a Chicagu. Následne sa presunie do Európy a Austrálie, kde bude koncertovať až do konca roka. Teraz k originálnemu tracklistu pridala bonusové songy „The Death Dance“, „Can't Stop The High“ a „Kill For Love“.
Túto nedeľu Gaga vystúpi na odovzdávaní cien MTV Video Music Awards 2025, kde má na konte až 12 nominácií — najviac spomedzi všetkých umelcov tento rok. Medzi nimi sú aj nominácie na Videoklip roka a Pieseň roka za duet s Brunom Marsom „Die With a Smile“.