Pokračovanie letného hitu Jamesa Gunna Superman sa do kín dostane už o necelé dva roky.
David Corenswet si čoskoro opäť oblečie už dobre známy kostým Supermana. Režisér a spolupredseda DC Films James Gunn v stredu na sociálnych sieťach oznámil oficiálny názov a dátum premiéry nového projektu. Film Superman: Man of Tomorrow príde do kín 9. júla 2027.
Vo svojom oznámení Gunn zverejnil aj obrázok z komiksu, na ktorom stojí Superman vedľa Lexa Luthora v jeho bojovom exosuite (tzv. Warsuit) – čo je jasný signál, že pokračovanie sa bude opäť sústrediť na Luthorovu nenávisť voči Mužovi z ocele.
V komiksoch Luthor (hraný Nicholasom Houltom) vytvára oblek, ktorý mu má umožniť súperiť so Supermanovou silou a schopnosťami. Zdá sa, že po neúspechu jeho plánu použiť Supermanovho klona v prvom Gunnovom filme sa Luthor rozhodol, že tentoraz sa do boja pustí osobne.
Už v auguste generálny riaditeľ Warner Bros. Discovery David Zaslav osobne potvrdil, že Gunn sa vráti ako scenárista a režisér pokračovania, ktoré nadväzuje na kompletný kreatívny reštart postavy. Film v lete zarobil viac než 611 miliónov dolárov celosvetovo, čím sa stal najzárobkovejším superhrdinským filmom roka.
Man of Tomorrow bude nasledovať po premiére filmu plánovaného na rok 2026 – vesmírneho dobrodružstva Supergirl (réžia Craig Gillespie, scenár Ana Mogueira, v hlavnej úlohe Milly Alcock). Vďaka zrýchlenému harmonogramu sa tak pokračovanie Supermana dostane do kín ešte pred filmom The Batman Part II od Matta Reevesa, ktorého premiéra je naplánovaná na 1. október 2027.