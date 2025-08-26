Novinky vo svete F1.
Mexičan Sergio Perez a Fín Valtteri Bottas sa po ročnej prestávke vrátia do Formule 1. V nasledujúcej sezóne budú jazdiť za nový tím Cadillac, ktorý sa rozhodol staviť na ich skúsenosť.
Perez si po odchode z Red Bullu dal čas na premyslenie cieľov a na oddych s rodinou, zatiaľ čo Bottas zostal v paddocku ako rezervný jazdec Mercedesu po ukončení pôsobenia v tíme Sauber.
Perez do tímu prináša bohaté skúsenosti. Pretekal za Sauber, McLaren a Force India/Racing Point, predtým, ako pomohol Red Bullu získať tituly v tíme v rokoch 2022 a 2023. „Pripojiť sa k tímu Cadillac je vzrušujúca nová kapitola v mojej kariére,“ povedal Perez. „Cítim vášeň a odhodlanie v tomto projekte a som hrdý, že môžem byť súčasťou ambiciózneho tímu, ktorý chce súperiť vpredu.“
Bottas dosiahol veľké úspechy s Mercedesom, ktorý každoročne od roku 2017 do roku 2021 vyhrával Pohár konštruktérov. „Toto nie je len pretekársky projekt, ale dlhodobá vízia,“ uviedol Bottas. „Mám česť byť súčasťou niečoho, čo sa buduje od základov a má patriť na štartové rošte F1.“