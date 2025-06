Nový iPhone 17 sa oficiálne predstaví už túto jeseň, pravdepodobne v septembri 2025. Okrem očakávaných technických vylepšení by mal priniesť aj nové farebné prevedenie.

Apple pripravuje predstavenie novej generácie svojho najpopulárnejšieho produktu, iPhonu 17. Podľa doterajších informácií by sa základný nový model mohol objaviť vo sviežejšom dizajne, a to nielen po technickej stránke, ale aj z hľadiska farebného prevedenia.

Najnovšie správy od známeho leakera Majin Bu naznačujú, že Apple momentálne testuje dve nové farby, a to fialovú a zelenú. Jedna z nich by sa mohla dostať do finálnej ponuky, pričom fialová má byť aktuálnym favoritom, informuje Hindustan Times.

Zdroj: X / Majin Bu

Aj keď nejde o prvý prípad, kedy Apple zaradil do ponuky fialový iPhone (napríklad modely iPhone 14 a iPhone 14 Pro mali svoje odtiene fialovej), pri iPhone 17 by mohlo ísť o svieži, jasnejší tón, ktorý oživí portfólio základných modelov. Zelená verzia však tiež nie je vylúčená. Technologický gigant je známy tým, že nové farby starostlivo testuje a vyhodnocuje ich potenciál na trhu ešte pred uvedením zariadenia.

Apple tiež pripravuje rozšírenie modelového radu. Okrem klasickej verzie iPhonu 17 sa na trh pravdepodobne dostanú aj modely iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Spoločnosť tak pokračuje v stratégii oslovovania rôznych typov používateľov – od tých, ktorí preferujú kompaktnosť a jednoduchosť, až po technologických nadšencov hľadajúcich maximum výkonu a funkcií.

Aj keď si na oficiálne predstavenie iPhonu 17 ešte chvíľu počkáme, predpokladá sa, že prebehne v septembri 2025. Rôzne informácie naznačujú, že Apple aj naďalej pracuje na vylepšovaní detailov, ktoré môžu rozhodnúť o úspechu produktu. Nová farebná varianta má potenciál oživiť dopyt po základnom modeli a osloviť širšie publikum.