Slovenské ceny za iPhone 16: Najdrahší model bude stáť takmer 2 000 eur

Novinku predstavili na evente s názvom It's Glowtime.

Nový iPhone 16 je na svete. Ako každý rok, aj tento predstavil Apple na svojej septembrovej konferencii nové smartfóny. Event kalifornského technologického giganta, ktorý nazvali „It's Glowtime“, sa začal v pondelok o 19.00 h stredoeurópskeho času. Fanúšikovia operačného systému iOS s napätím sledovali, aké novinky v poradí 16. generácia iPhonov priniesla.

Zdroj: Apple

Ako informuje USA Today, hlavnou inováciou je, že iPhone 16 má nový čip A18 s 8 GB pamäte RAM, ktorý umožňuje podporu Apple Intelligence, softvéru spoločnosti pre umelú inteligenciu. Nový model iPhonu je teda vyvinutý tak, aby podporoval funkcie umelej inteligencie. Najväčšou novinkou je, že súčasťou Siri bude aj ChatGPT. Tešiť sa tak môžeš na prehľadné informácie či vytváranie poznámok z webových stránok.

Podľa portálu svetapple bude slovenská cena za iPhone 16 (128 GB) 949 eur, iPhone 16 Plus (128 GB) 1099 eur a za iPhone 16 Pro (128 GB) zaplatíš 1199 eur. iPhone 16 Pro Max (256 GB) ťa vyjde na 1449 eur a iPhone 16 Plus (1 TB) bude stáť 1949 eur.

iPhone 16 (128 GB) – 949 eur

iPhone 16 (256 GB) – 1079 eur

iPhone 16 (512 GB) – 1329 eur



iPhone 16 Plus (128 GB) – 1099 eur

iPhone 16 Plus (256 GB) – 1229 eur

iPhone 16 Plus (512 GB) – 1479 eur



iPhone 16 Pro (128 GB) – 1199 eur

iPhone 16 Pro (256 GB) – 1329 eur

iPhone 16 Pro (512 GB) – 1579 eur

iPhone 16 Pro (1 TB) – 1829 eur



iPhone 16 Pro Max (256 GB) – 1449 eur



iPhone 16 Plus (512 GB) – 1699 eur

iPhone 16 Plus (1 TB) – 1949 eur

Ceny v USA sa od európskych líšia. Zdroj: Apple

Nový model je o 0,2 palca väčší ako jeho predchodca iPhone 15. Novinkou je tiež tlačidlo na boku smartfónu. Nahradí tak doterajší prepínač na tlmenie zvuku.

Dôraz kladli aj na zlepšenie fotoaparátu. Namiesto diagonálnej kamery, ktorú Apple použil pri posledných modeloch, budú mať ‌iPhone 16‌ a 16 Plus vertikálne usporiadanie kamier pre systém kamier s dvoma šošovkami. Vertikálne usporiadanie umožní zachytiť priestorové video pre Vision Pro.

Modely ‌iPhone 16 Pro‌ budú schopné nahrávať 4K video rýchlosťou až 120 snímok za sekundu, čo je nárast oproti súčasnému limitu 60 snímok za sekundu pri natáčaní v rozlíšení 4K.