dnes 10. septembra 2025 o 17:28
Čas čítania 1:20
Zdenka Hvolková

Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta

Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta
Zdroj: Unsplash (Ilustračný záber)
ZAUJÍMAVOSTI FOTOGRAFIE ROZVODY A ROZCHOD SVADBA
Svadobný deň má byť jedným z najšťastnejších momentov v živote. Niektoré páry však vysielajú už v tento deň signály, že ich manželstvo nevydrží.

Podľa skúsených svadobných fotografov sa tieto varovné znamenia dajú veľmi ľahko spozorovať, stačí vedieť, kam sa pozerať.

Neochota ženícha spolupracovať

Christopher Todd Griffiths, svadobný fotograf z Kalifornie s 20-ročnou praxou, tvrdí, že jedným z najčastejších varovných signálov je neochota ženícha zapojiť sa do svadobného fotenia.

„Nie je to len o tom, že je hanblivý pred kamerou. Často vidím, že ženích vyslovene odmieta spoluprácu. To je obrovské red flag - naznačuje to, že nie je ochotný zúčastniť sa niečoho, čo je pre jeho partnerku dôležité,“ vysvetľuje Griffiths pre Daily Mail.

Svadba
Zdroj: Unsplash (Ilustračný záber)
Chýbajúca chémia

Ďalším jasným signálom je, keď medzi snúbencami nefunguje neverbálna komunikácia - nestojí pri sebe, vyhýbajú sa očnému kontaktu, neobjímajú sa. To sú veci, ktoré fotografi rýchlo vycítia.

„Niektoré páry sršia energiou a zamilovanosťou, iné sa tvária, akoby sa nevedeli dočkať, kedy od seba odídu,“ tvrdí Griffiths.

Podobne to vníma aj freelance fotograf Devin Dugard, ktorý si všíma najmä to, ako pár reaguje na nečakané situácie počas svadby: „To je moment, keď vidíte, či sú tím, alebo sa okamžite obrátia jeden proti druhému.“

Nulový očný kontakt

Zvlášť znepokojujúce je, keď si partneri vyhýbajú očnému kontaktu a to dokonca aj v romantických momentoch, ako sú sľuby alebo prvý tanec.

„Je normálne cítiť sa pred kamerou nesvoj, ale ak niekto úplne ignoruje svojho partnera aj v intímnych chvíľach, môže to naznačovať hlbšie odcudzenie,“ dodáva Dugard.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Elvis Bekmanis
A čo po svadbe?

Niektoré páry vydržia niekoľko rokov, no aj tak to časom podľa fotografov väčšinou skončí. Podľa USA Today je najnovším fenoménom vlna rozvodov medzi ženami v strednom veku, ktorá súvisí s nástupom menopauzy.

„Nie je to kríza stredného veku, ale prebudenie,“ opisuje bývalá nevesta Melissa McClure, ktorá po rokoch manželstvo ukončila. „Celý dospelý život sa staráme o mužov a deti, ale zabudneme samy na seba. Teraz viem, čo chcem a on tam nepatrí.“

Svadba
Zdroj: Unsplash (Ilustračný záber)

Aj keď sa na svadbe všetci usmievajú a tancujú, niekedy sú medzi riadkami (alebo medzi fotkami) ukryté signály, že manželstvo nemusí vydržať dlho. Fotografovia ako tichí pozorovatelia tak často zachytia viac než len pekné momenty.

Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Unsplash (Ilustračný záber)
