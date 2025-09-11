Channing Tatum sa pochválil svojou dcérou. 12-ročná Everly na seba pútala pozornosť

Everly mu dala „body za to, že je cool otec“ po tom, čo v populárnom anime prepožičal hlas jednej z postáv.
Channing Tatum sa objavil na premiére anime seriálu Demon Slayer: Infinity Castle v Los Angeles a na červený koberec si so sebou vzal aj svoju 12-ročnú dcéru. Everly mu podľa jeho slov udelila „body za to, že je cool otec“, keďže v anime seriáli prepožičal hlas jednej z postáv.
Channing, ako informuje portál People, nadaboval postavu Keiza v novom anime filme. V rozhovore sa priznal, že z tejto úlohy bola jeho dcéra nadšená. Na premiére pútala pozornosť najmä ona – a hoci má Everly len 12 rokov, podľa mnohých pôsobila oveľa staršie.
Channing má Everly spolu s herečkou a tanečnicou Jennou Dewan. Dvojica sa spoznala ešte počas nakrúcania tanečného filmu Step Up v roku 2006. Manželstvo im však nevydržalo a v roku 2018 sa rozviedli. Sám Tatum v roku 2021 verejne priznal, že po rozvode mal veľký strach z roly otca.
„Keď som sa stal slobodným otcom, mal som veľký strach z toho, ako nadviazať s Everly kontakt spôsobom, aký by si malé dievčatko mohlo priať,“ povedal herec. Nakoniec sa rozhodol venovať jej všetku svoju pozornosť a lásku.