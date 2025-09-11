Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. septembra 2025 o 13:01
Čas čítania 0:43
Hana Divišová

Channing Tatum sa pochválil svojou dcérou. 12-ročná Everly na seba pútala pozornosť

Channing Tatum sa pochválil svojou dcérou. 12-ročná Everly na seba pútala pozornosť
Zdroj: Getty Images/Kayla Oaddams/FilmMagic
OSOBNOSTI ČERVENÝ KOBEREC CHANNING TATUM DETI RODIČOVSTVO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Everly mu dala „body za to, že je cool otec“ po tom, čo v populárnom anime prepožičal hlas jednej z postáv.

Channing Tatum sa objavil na premiére anime seriálu Demon Slayer: Infinity Castle v Los Angeles a na červený koberec si so sebou vzal aj svoju 12-ročnú dcéru. Everly mu podľa jeho slov udelila „body za to, že je cool otec“, keďže v anime seriáli prepožičal hlas jednej z postáv.


Channing, ako informuje portál People, nadaboval postavu Keiza v novom anime filme. V rozhovore sa priznal, že z tejto úlohy bola jeho dcéra nadšená. Na premiére pútala pozornosť najmä ona – a hoci má Everly len 12 rokov, podľa mnohých pôsobila oveľa staršie.

Channing Tatum
Zdroj: Getty Images/Kayla Oaddams/FilmMagic

Channing má Everly spolu s herečkou a tanečnicou Jennou Dewan. Dvojica sa spoznala ešte počas nakrúcania tanečného filmu Step Up v roku 2006. Manželstvo im však nevydržalo a v roku 2018 sa rozviedli. Sám Tatum v roku 2021 verejne priznal, že po rozvode mal veľký strach z roly otca.

Odporúčané
Aké meno dať bábätku? Toto je 50 TIPOV na dievčenské mená Aké meno dať bábätku? Toto je 50 TIPOV na dievčenské mená 4. septembra 2025 o 8:21

„Keď som sa stal slobodným otcom, mal som veľký strach z toho, ako nadviazať s Everly kontakt spôsobom, aký by si malé dievčatko mohlo priať,“ povedal herec. Nakoniec sa rozhodol venovať jej všetku svoju pozornosť a lásku.

Odporúčané
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu 11. septembra 2025 o 12:04
Odporúčané
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení 11. septembra 2025 o 10:53
Odporúčané
Bývalá účastníčka Love Islandu zdieľala emotívny odkaz. Úprimne prehovorila o strate bábätka Bývalá účastníčka Love Islandu zdieľala emotívny odkaz. Úprimne prehovorila o strate bábätka 11. septembra 2025 o 10:07
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ČERVENÝ KOBEREC CHANNING TATUM DETI RODIČOVSTVO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Getty Images/Kayla Oaddams/FilmMagic
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
včera o 17:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
pred hodinou
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
včera o 16:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Lifestyle news
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse pred 23 minútami
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa pred hodinou
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky pred 2 hodinami
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov pred 3 hodinami
Channing Tatum sa pochválil svojou dcérou. 12-ročná Everly na seba pútala pozornosť dnes o 13:01
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu dnes o 12:04
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení dnes o 10:53
Bývalá účastníčka Love Islandu zdieľala emotívny odkaz. Úprimne prehovorila o strate bábätka dnes o 10:07
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou dnes o 09:13
Spravodajstvo
Poľsko Vláda Roberta Fica Rusko Polícia SR
Viac
Huliak navrhuje návrat povinnej vojenskej služby. Plán by zasiahol všetkých mužov od 18 rokov
pred 31 minútami
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
pred hodinou
Tretí balík konsolidácie prinesie vyššie ceny mäsa a potravín. Čo čaká slovenských spotrebiteľov a výrobcov?
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
Zahraničné
dnes o 12:04
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
dnes o 12:04
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
dnes o 09:04
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
pred 2 hodinami
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
pred 2 dňami
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
pred 2 dňami
Kendall Jenner a Gigi Hadid hviezdami októbrového Vogue. Prehovorili o svojom priateľstve
Kendall Jenner a Gigi Hadid hviezdami októbrového Vogue. Prehovorili o svojom priateľstve
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Kultúra
pred 29 minútami
Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
pred 29 minútami
Od posledných letných parties až po spoznávanie histórie a kultúry, máme pre teba tipy na víkend.
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
pred hodinou
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
pred 2 hodinami
Chceš stihnúť poslednú letnú turistiku? Toto je 15 najkrajších chát a horských ubytovaní na Slovensku
Chceš stihnúť poslednú letnú turistiku? Toto je 15 najkrajších chát a horských ubytovaní na Slovensku
dnes o 11:00
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
dnes o 10:53
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
15. 12. 2024 9:30
Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta
Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta
včera o 17:28
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
dnes o 12:04
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha
včera o 10:46
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
dnes o 09:13
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
pred 3 dňami
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
pred 2 dňami
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia