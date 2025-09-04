Kategórie
dnes 4. septembra 2025 o 8:21
Čas čítania 0:40
Sponzorovaný obsah

Aké meno dať bábätku? Toto je 50 TIPOV na dievčenské mená

Aké meno dať bábätku? Toto je 50 TIPOV na dievčenské mená
Zdroj: Unsplash/Jonathan Borba
ZAUJÍMAVOSTI DETI
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Inšpiruj sa naším výberom.

Výber mena pre bábätko je krásna, no zároveň náročná úloha. Meno by malo byť niečím výnimočným, ale aj praktickým. Ak práve premýšľaš nad menom pre svoju dcérku, máme pre teba inšpiráciu.

Tieto dievčenské mená sú medzi rodičmi na Slovensku obľúbené, o čom svedčí aj fakt, že mnohé z nich sa umiestnili v rebríčku najpopulárnejších mien novorodencov za rok 2023. Objav najčastejšie a najkrajšie možnosti, ktoré si získali srdcia rodičov.

1.      Adela

2.      Alžbeta

3.      Amália

4.      Andrea

5.      Anna

6.      Aurora

7.      Beáta

8.      Blanka

9.      Božena

10.   Celestína

11.   Cyntia

12.   Daniela

13.   Diana

14.   Ema

15.   Eliška

16.   Emília

17.   Estera

18.   Eva

19.   Gabriela

20.   Hana

21.   Helena

22.   Ingrid

23.   Ivana

24.   Jasmína

25.   Júlia

26.   Karolína

27.   Klára

28.   Kristína

29.   Laura

30.   Lea

31.   Lenka

32.   Lujza

33.   Magdaléna

34.   Mia

35.   Michaela

36.   Monika

37.   Nela

38.   Nina

39.   Noemi

40.   Olívia

41.   Petra

42.   Rebeka

43.   Renáta

44.   Sára

45.   Simona

46.   Sofia

47.   Stella

48.   Tamara

49.   Timea

50.   Viktória

DETI
Náhľadový obrázok: Unsplash/Jonathan Borba
Viac z Zaujímavosti

