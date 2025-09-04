Aké meno dať bábätku? Toto je 50 TIPOV na dievčenské mená

Inšpiruj sa naším výberom.
Výber mena pre bábätko je krásna, no zároveň náročná úloha. Meno by malo byť niečím výnimočným, ale aj praktickým. Ak práve premýšľaš nad menom pre svoju dcérku, máme pre teba inšpiráciu.
Tieto dievčenské mená sú medzi rodičmi na Slovensku obľúbené, o čom svedčí aj fakt, že mnohé z nich sa umiestnili v rebríčku najpopulárnejších mien novorodencov za rok 2023. Objav najčastejšie a najkrajšie možnosti, ktoré si získali srdcia rodičov.
1. Adela
2. Alžbeta
3. Amália
4. Andrea
5. Anna
6. Aurora
7. Beáta
8. Blanka
9. Božena
10. Celestína
11. Cyntia
12. Daniela
13. Diana
14. Ema
15. Eliška
16. Emília
17. Estera
18. Eva
19. Gabriela
20. Hana
21. Helena
22. Ingrid
23. Ivana
24. Jasmína
25. Júlia
26. Karolína
27. Klára
28. Kristína
29. Laura
30. Lea
31. Lenka
32. Lujza
33. Magdaléna
34. Mia
35. Michaela
36. Monika
37. Nela
38. Nina
39. Noemi
40. Olívia
41. Petra
42. Rebeka
43. Renáta
44. Sára
45. Simona
46. Sofia
47. Stella
48. Tamara
49. Timea
50. Viktória