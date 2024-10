Čo sa stalo po konci Pána prsteňov a ako skončil svet Stredozeme? Vrátil sa Sauron a zlo, alebo Aragorn všetkých porazil?

Pán prsteňov nebol zďaleka koncom pre Stredozem. Čo sa dialo potom a ktoré postavy zomreli?

V Tolkienových knihách sa príbeh Stredozeme nekončí zničením Prsteňa moci (The One Ring) a porazením Saurona. Tým sa skončil Tretí vek, ale knižní fanúšikovia vedia, že pokračuje Štvrtým vekom. Čo sa v ňom dialo a ostali nejakí elfovia v Stredozemi, alebo všetci odišli do Valinoru? Ako dlho žil Aragorn, s kým ešte bojoval ako kráľ a vrátilo sa zlo?

Ak ti budú niektoré pojmy či mená nejasné, prečítaj si článok o vzniku Stredozeme.

Štvrtý vek

Frodo, Bilbo, Gandalf, Elrond a Galadriel odišli do Valinoru a nasledovala ich väčšina elfov.

Zlo zo Stredozeme po treťom veku viac-menej zmizlo. Zvyšky ohyzdov sa roztrúsili všade naokolo a stali sa z nich banditi. Aragorn a ľudia množstvo z nich pobili, ale nikdy úplne nezmizli.

Saruman vládne Kraju (The Shire)

Túto časť zo záveru kníh filmári zo svojej trilógie úplne vynechali. Možno si mysleli, že po veľkom vyvrcholení v Mordore to bude film len ďalej naťahovať. Zatiaľ čo Frodo, Sam a Glum zničia Prsteň moci približne v polovici poslednej knihy, vo filme ide o záverečnú časť príbehu.

Pre hobitov sa však boj neskončil, keďže sa vrátili do svojho rodného Kraja, ktorý ovládol Saruman po prehre v Isengarde. Nakoniec ho však v knihe hobiti porazili, pričom ho, rovnako ako vo filme, zabil Gríma Červivec (Gríma Wormtongue).

Kráľ Aragorn

Aragorna korunovali ako kráľa Elassara a počas jeho 122-ročnej vlády sa usiloval o opravy a stabilizáciu Stredozeme. Na tej sa podpísala posledná vojna so Sauronom oveľa viac, než ukázal režisér Peter Jackson vo filmovej trilógii. Nemal čas ani prostriedky na to, aby ukázal tak veľa veľkolepých bitiek.

Zdroj: Warner Bros.

Ľudia tak museli opraviť a vybudovať nanovo množstvo vecí. Aragornovi sa podarilo obnoviť kráľovstvo Anor a rozšíriť hranice Gondoru. Vzniklo tak Spojené kráľovstvo ľudí a potomkov Númenoru. Nevládol však Gondoru. Moc nad ním vrátil naspäť línii Eorl a kráľom sa stal Éomer, ktorý aktívne pomáhal poraziť Saurona. Spoločne s Aragornom občas bojovali s nepriateľmi na východe a juhu, ale plnohodnotná vojna sa už nevrátila.