Najdôležitejšie udalosti od zrodu Stredozeme až po Pána prsteňov: čo sa stalo pred Rings of Power a kto bol Sauronov pán Morgoth?

Toto sú najdôležitejšie udalosti vo svete Stredozeme od vzniku sveta až po udalosti Pána prsteňov.

Čo sa dialo pred trilógiami Pána prsteňov a Hobbita, ako prišiel k moci Sauron, kto je jeho bývalý pán Morgoth a prečo začali terorizovať Stredozem? Ako Tolkien rozdelil jej históriu od počiatku až po udalosti Pána prsteňov, kto je Čarodejník z Angmaru a aké seriály z tohto sveta možno ešte uvidíme?

To všetko a oveľa viac sa dozvieš v tomto článku, v ktorom sa pozrieme na minulosť Stredozeme a vysvetlíme ti, čo sa stalo pred udalosťami seriálu Rings of Power a v akom bode príbehu sa seriál asi skončí.

The Valian Years

Years of the Valar (Obdobie Valar)

Prvou bytosťou v tomto svete bol Eru Ilúvatar, boh, ktorý vládol všetkému. Eru vytvoril bytosti Ainur. Rozdelil ich na Valar (vyššie) a Maiar (nižšie).

Valarov je veľké množstvo. Niektorí sú pre dejiny Stredozeme a Ardy dôležitejší, o existencii iných nie je podstatné vedieť. Tým najvýznamnejším je azda kráľ Valarov Manwë a jeho brat Melkor.

Ainur svojím spevom vytvorili víziu nového sveta, ktorú chceli naplniť. Jeden z Valarov menom Melkor ju chcel pokaziť, no nakoniec ju nechtiac ešte vylepšil. Na základe tejto vízie vytvoril boh Eru univerzum zvané Eä a v ňom plochú planétu Arda, na ktorej sa odohrávajú Tolkienove príbehy.

Zdroj: Amazon Prime Video/Tolkien Estate

Valari začali postupne budovať Ardu, no Melkor, najsilnejší z nich, mal iné plány. Hnevalo ho, že si za svojho vodcu ostatní zvolili Manwëho a nie jeho. Melkor im teda kazil všetky plány a snahy vytvoriť krásny svet. Nakoniec ho z planéty Arda vyhnal silný Valar menom Tulkas.

Obdobie lámp (Years of the Lamps)

Kým bol Melkor preč, ostatní Valari na čele s Vardom vybudovali na severe a juhu dve obrovské lampy, ktorými ožarovali celý kontinent. V tých časoch totiž neexistovalo prirodzené svetlo ani Slnko.

Melkor sa však po čase do Ardy vrátil, a to s ďalšími Maiarmi (nižšími bytosťami z radu Ainur), ktorí s ním sympatizovali. Spoločne zničili obidve lampy a spustošili tým Stredozem.

Ostatní Valari sa rozhodli Stredozem opustiť a vydali sa cez more na západný kontinent Aman, kde vytvorili krajinu Valinor. Melkor riadil svoju armádu z pevnosti Utumno, zatiaľ čo na západe vybudoval pevnosť Angband, ktorej vedením poveril svoju pravú ruku Saurona z rodu Maiarov.

Melkor sa nikdy neuspokojil s tým, že nemôže tvoriť rovnako ako boh Eru, a tak jeho ciele siahali ďaleko za hranice Stredozeme (zatiaľ čo Sauron sa prevažne snažil ovládnuť „len“ Stredozem).

Morgoth. Zdroj: Amazon Prime Video/Tolkien Estate

Years of Trees (Obdobie stromov)

Valarka Yavanna vybudovala vo Valinore dva obrovské stromy Laurelin (Zlatý strom) a Telperion (Strieborný strom). Stromy osvetľovali celý Valinor v západnom kontinente Aman, zatiaľ čo stredný kontinent Stredozem a východný kontinent Land of the Sun/Dark Land ostali v temnote.

Stromy Valinoru vyobrazené v seriáli Rings of Power. Zdroj: Amazon Prime Video/Tolkien Estate

Prvý vek (začína sa v Období stromov a rokmi Valian)

Čochvíľa nato sa prebudili prvé deti boha Eru lúvatara (Children of Eru Ilúvatar) – elfovia. Začal sa tak Prvý vek, aj keď stále trvalo Obdobie stromov. Okrem elfov patria k Children of Eru Ilúvatar aj ľudia. Trpaslíkov však nevytvoril on, ale Valar menom Aule (často ho spomínajú aj trpaslíci v seriáli Rings of Power). Aule ich vytvoril bez vedomia Eru a chcel ich zničiť, keď sa o nich boh dozvedel.

Nikto iný totiž nemohol vytvoriť život/skutočnú dušu (čo bol jeden z dôvodov, prečo sa Melkor všetkému vzoprel). Eru však videl, koľko lásky vložil Aule do trpaslíkov, a tak im vdýchol život, čo nikto iný nedokázal (vrátane Valarov). Avšak, stále sa neprebudili ani ľudia, ani elfovia od Eru, a tak museli trpaslíci čakať niekoľko tisíc rokov.

Nakoniec Eru prebudil prvých 7 trpaslíkov, ktorí sa neskôr stali zakladateľmi svojich klanov (Durin's Folk – Longbeards, Firebeards, Broadbeams, Ironfists, Stiffbeards, Blacklocks a Stonefoots)