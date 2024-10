Vo finále druhej série sa udiali veľké veci. Ako skončil Adar, Sauron, Galadriel či Durin?

2. séria Rings of Power sa skončila dvomi veľkolepými časťami. Nová séria je aj vďaka nim o čosi lepšia ako tá prvá, aj keď trpí rovnakými problémami. Scenár je stále najväčším problémom tohto obrovského projektu, na ktorý sa však stále pozerá dobre. Fanúšikovia Tolkienovej Stredozeme si užívajú rozšírenie príbehu, ktorý aj v poslednej časti odkryl tajomstvá, a tak sa môžeme hlbšie pozrieť na ich významy.

Identita Strangera odhalená. Je to Blue Wizard či Gandalf?

Asi najväčšia „záhada“ seriálu spočívala od začiatku v tom, kto bude Sauron a či je Stranger skutočne Gandalf. Že bude Halbrand Sauronom a čarodejník Gandalfom sa zdalo byť natoľko očividné, že si veľa divákov myslelo, že to scenáristi až tak predvídateľne neurobia. Teraz však už vieme, že Stranger je skutočne Gandalfom. Trochu to však podrýva samotné knihy Tolkiena, ktorý v nich napísal, že Radagast, Gandalf a Saruman prišli do Stredozeme až v treťom veku.

Zdroj: Amazon Prime Video

Tvorcovia seriálu to možno obídu tak, že Gandalfa zabijú, aby jeho dušu vrátili do Valinoru, odkiaľ ho znovu pošlú do Stredozeme (s vymazanou pamäťou). Nakoniec, Gandalfa oživili aj v treťom veku po tom, čo zomrel v súboji s Balrogom.

Dark Wizard je pravdepodobne jedným z dvoch modrých čarodejníkov (Blue Wizards), ktorí skutočne prišli do Stredozeme už v druhom veku. Tolkien ich osud nikdy neuzatvoril. V jednej verzii ostali na východe, kde obmedzovali vplyv Saurona, v druhej zase prepadli temným silám a založili kulty. Tvorcovia v rozhovore potvrdili, že Dark Wizard nebude Saruman.

Prebudenie Balroga

Balrog, ktorý zabije Gandalfa v Pánovi prsteňov je ten istý ako ten, ktorého prebudil kráľ Durin pod vplyvom prsteňa moci. V štvrtej sérii sa naplno pustí do terorizovania Khazad-Dum a zrejme rovno vyženie všetkých trpaslíkov. Nový, zatiaľ nekorunovaný, kráľ Durin IV však okrem toho musí čeliť aj svojmu bratovi, ktorý si brúsi zuby na trón (jeho brata spomenuli iba raz, a to v prvej sérii, no vôbec sa neobjavil na scéne) a ďalším problémom.