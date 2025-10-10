Kategórie
dnes 10. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:48
Richard Balog

REFRESHNI SI PLAYLIST: PTK v životnej forme, Ben Cristovao s collab albumom aj David Guetta a Teddy Swims

REFRESHNI SI PLAYLIST: PTK v životnej forme, Ben Cristovao s collab albumom aj David Guetta a Teddy Swims
Zdroj: Mojmír Ševčík
HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Nikdy v minulosti nevychádzalo toľko novej hudby ako v súčasnosti. Nájdi si svojich obľúbencov.

Ak miluješ objavovanie novej hudby rovnako ako my v redakcii, potom si na správnom mieste. Aj tento týždeň sme vybrali TOP hudobné releasy z domova aj zo zahraničia, medzi ktorými nájdeš fresh LP od PTK, druhý collab album od Bena Cristovaa a Sofiana Medjmedja či Demi Lovato a Teddyho Swimsa.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
1. PTK KARAKORAM

Tohtotýždňový zoznam otvárame albumom KARAKORAM, ktorý vydal 8. októbra PTK. Český raper nazval svoje najnovšie dielo podľa druhého najvyššieho pohoria na svete a svojim fanúšikom urobil radosť 19 trackmi vrátane vydaných singlov Big Stepper a BBL.

PTK potvrdil na novom LP skvelú rapovú formu a KARAKORAM považujeme za zatiaľ najlepší projekt v jeho hudobnom katalógu. 31-ročný rodák z Chebu otvoril niekoľko rozličných tém a každú predstavil vo svojom charakteristickom štýle. Nižšie nájdeš tiež videoklip k jednému z trackov SNAD SE TAM NEBUDE STŘÍLET, ktorý je prácou režiséra Danila Oceanwooda.

Zachránim tě rád, ale řekni, kdo zachrání mě? (kdo?).
Nebudu tam stát, už vim, že tam nikdo nepřijde.

2. Sofian Medjmedj & Ben Cristovao DENPASAR

Druhý spoločný album vydali Sofian Medjmedj a Ben Cristovao. Novinka nesie názov DENPASAR a prichádza len približne 4 mesiace od vydania LP KHAOSAN, ktorý obsahuje hity ako FANCY alebo Vodopády.

LP s čierno-bielym obalom, na ktorom sú zachytení obaja interpreti počas koncertu, obsahuje 14 plnohodnotných trackov vrátane sólovej nahrávky DENPASAR v podaní Medjmedja na konci. Album ponúka melodické produkcie, skvelé vokály a texty plné sexepílu, ale aj dvojzmyslov.

Niečo nám hovorí, že Sofian a Ben spoločne čoskoro vypredajú veľký štadión.

3. Justin Bieber BAD HONEY

Prirodzený prejav Justinovi Bieberovi veľmi pristane, o čom nás presvedčil vo štvrtok, keď vydal videoklip k tracku BAD HONEY zo svojho posledného albumu SWAG II, v ktorom tancuje a popíja Guinness v takmer prázdnom pube v škótskom meste Dundee.

Vizuál je prácou režiséra Roryho Kramera a s ľahkosťou strieda zábery Biebera, ako tancuje oblečený v pohodlnej teplákovej súprave a zelenej čiapke. Príjemnú atmosféru počas natáčania podčiarkuje vyjadrenie majiteľa pubu pre BBC: „Bola to úplne bežná sobotná noc, keď zrazu vošiel s tromi alebo štyrmi ľuďmi. Zapol reproduktor, pripravil miesto, rozsvietil pár svetiel a potom jednoducho začal natáčať.“ 

And if you’re bad, honey, why you look so good? Uh.
If you give me the right, you know I would, uh.

4. G Herbo feat. Jeremih WHATEVER U WANT

G Herbo pokračuje vo svojej spanilej jazde naprieč scénou a evolúcii s trackom WHATEVER U WANT, v ktorom hosťuje Jeremih, a pripravuje sa na vydanie albumu Lil Herb.

Spojenie rapera z Chicaga a R&B hviezdy s množstvom hitov je sebavedomým vyhlásením, ktoré zdôrazňuje Herbov rast ako umelca aj človeka, pričom nadväzuje na predchádzajúci singel Reason. Track WHATEVER U WANT odráža istotu, konzistentnosť a myslenie človeka, ktorý si uvedomuje, čo vybudoval. Súčasťou je videoklip, ktorý režíroval LVTRKevin, so zábermi Herba a jeho partnerky Taina Williams z týždňa módy v New Yorku.

 What is on your mind? Talk to me in private.
Gotta have your mind right if you gon' be mine.

5. Ty Dolla $ign feat. Tory Lanez SHOW ME LOVE

Ty Dolla $ign sa po dvoch collab albumoch s Kanyem Westom vrátil naspäť k sólovej tvorbe a budúci piatok odhalí nový album TYCOON, z ktorého dnes predstavil track s názvom SHOW ME LOVE na feate s Torym Lanezom.

Skúsená dvojica umelcov postupne naskočila na beat od SkipOnDaBeat a Hitmaka vo veľkom štýle a napriek tomu, že track má len 2 minúty, tak povedali všetko, čo mali na srdci. Mimochodom, Ty Dolla $ign má od dnešnej polnoci online aj spoluprácu CRAZY s populárnou raperkou BIA.

I got the stars in my roof, so fire, it's Celine.
I got two ho's in my coupe.

6. Demi Lovato Kiss

Záverečná časť tohtotýždňového zoznamu patrí popu, a to aj vďaka novinke od Demi Lovato s názvom Kiss, ktorú nájdeš od polnoci na streamoch.

Ide o v poradí 3. singel z pripravovaného comeback albumu It’s Not That Deep v podaní 33-ročnej hudobnej hviezdy, ktorý uzrie svetlo sveta 24. októbra. Nahrávku produkoval Zhone, ktorý spolupracuje aj so slovenskou speváčkou ADÉLA, a ponúka svižné elektronické tempo v kombinácii s jednoduchým textom. 

It's not that deep unless you want it to be.
I'll take the stick and drive it manually.

7. Taylor Swift The Fate of Ophelia

Posledný týždeň patril Taylor Swift. Jej nový album The Life of a Showgirl prekonal množstvo rekordov, smeruje na vrchol rebríčka Billboard 200 a speváčka predstavila tiež videoklip k tracku The Fate of Ophelia, ktorý otvára LP odkazom na tragickú hrdinku hry Hamlet od Williama Shakespeara.

Ofélia upadá do šialenstva a utopí sa, čo sa častokrát interpretuje ako metafora zlomeného srdca, krehkosti a straty vôle, čo sú témy, ktorými sa Swift zaoberá počas celej hudobnej kariéry. Swifties (fanúšikovia Taylor Swift, pozn. redakcie) hľadajú v texte paralely so súkromným životom speváčky, ktorá je od augusta zasnúbená s hráčom amerického futbalu Travisom Kelcem. 

Don't care where the hell you've been (been) 'cause now (now), you're mine.

Zvýšenú pozornosť si zaslúžia aj ďalšie hudobné novinky – Shy Glizzy a G Herbo nahrali track Athlete s HOT videoklipom, Sauca Walka predstavil singel Katie Ledecky, ktorý nevieme dostať z hlavy aj vďaka perfektnej zmene beatu a David Guetta pripravil nový rádiový hit pre dvojicu Teddy Swims a Tones And I s názvom Gone Gone Gone.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Náhľadový obrázok: Mojmír Ševčík
