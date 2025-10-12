Rozdiel medzi niektorými miestami je len v nižších tisícoch mesačných poslucháčov.
Česká rapová scéna je v súčasnosti na kilometre vzdialená pred slovenskou a ponúka široký záber od tvrdého street rapu, cez grime, až po trap a fresh zvuk ovplyvnený zahraničnou produkciou. Nižšie nájdeš TOP 10 najpočúvanejších českých raperov na Spotify.
V aktuálnom zozname chýba viacero zvučných mien s kvalitnou tvorbou, ako napríklad Smack, 58G, Rest, CA$HANOVA BULHAR, KOJO, Hasan či Sergei Barracuda, ktorí majú okolo 250 až 380-tisíc mesačných poslucháčov na najpoužívanejšej streamovacej platforme. Nepočítali sme producentov.
P. S. Najpočúvanejší slovenský raper na Spotify, ktorým je dlhodobo Separ, má približne 805-tisíc mesačných poslucháčov a v konkurencii oboch krajín by obsadil 4. miesto.
10. Robin Zoot – 541 059
10. miesto v zozname najpočúvanejších českých raperov na Spotify patrí k 10. októbru rodákovi z Ústí nad Labem, ktorý je dlhodobo členom labelu Milion Plus.
Samozrejme, ide o Robina Zoota, ktorý má približne 540-tisíc mesačných poslucháčov, a to napriek tomu, že v roku 2025 vydal „len“ 2 tracky – Welcome a Sezóna na feate s Viktorom Sheenom, ktorý si môžeš vypočuť nižšie. Zahviezdil však v remixe KSN, ktorý otvoril skvelou slohou.
Zoot má okrem toho vo svojom hudobnom katalógu 6 štúdiových albumov a niekoľko multimiliónových hitov, ako napríklad Givenchy, Legendario, ČESKÁ FLORIIDA alebo Till I Die.
9. Dollar Prync – 549 460
Rozdiel medzi 10. a 9. miestom je len približne 8-tisíc mesačných poslucháčov, pričom šťastnejší je v tomto prípade Dollar Prync, ktorý je v roku 2025 v naozaj skvelej rapovej forme.
Hrdý zástupca mestskej časti Praha 5 – Smíchov oslávi v budúcom roku 10. výročie na scéne, pričom na svojom konte má zatiaľ 5 sólových projektov vrátane posledného albumu s názvom RACKS, z ktorého pochádza aj track Rest In Piss.
Dollar si vytvoril silnú fanúšikovskú základňu a získal uznanie od hviezdnych kolegov vrátane Rytmusa, Ektora, Pil C-ho či Smacka vďaka svojmu nekompromisnému street prejavu a autentickosti, ktorú oceňujeme aj my v redakcii. Najväčšie hity sú Režim nerušit, Nonstop, Pasu Lubne a Praha.
8. STEIN27 – 583 053
Z úplne odlišného prostredia pochádza prvý člen labelu Rychlí Kluci v dnešnom zozname STEIN27, ktorého registrujeme od roku 2018 a vydania tracku s názvom Predator.
Čoskoro 27-ročný rodák z Brna má charakteristický, veľmi tajomný prejav, ktorý je ovplyvnený inými hudobnými žánrami ako rap, vďaka čomu sa odlišuje od ostatných kolegov. STEIN27 má vo svojom portfóliu zatiaľ 3 štúdiové albumy, pričom posledný s názvom PRESIDENT OF SEXICO s hitmi ako Habibi, Samota alebo STFU vydal v roku 2023, a na Spotify má viac ako 580-tisíc mesačných poslucháčov.
31. októbra a 1. novembra odohrá svoje zatiaľ najväčšie sólové koncerty v priestoroch O2 Universum.
7. Nik Tendo – 583 880
Label Milion Plus má v dnešnom zozname najpočetnejšie zastúpenie, čo svedčí o kvalite jeho členov a veľmi silnej fanúšikovskej základni. Nik Tendo by bol síce určite šťastnejší, ak by videl svoje meno v TOP 5, ale viac ako 580-tisíc mesačných poslucháčov považujeme za naozaj skvelý výsledok pri pohľade na konkurenciu.
Nik Tendo patrí medzi hudobne najaktívnejších interpretov, keď za posledných 5 rokov vydal 8 štúdiových albumov vrátane collab projektov s M+, Yzomandiasom, NobodyListenom či Deckym. Dominik pracuje ako stroj a stále nás dokáže prekvapiť niečím novým, vďaka čomu nájdeš jeho nahrávky aj v našom oficiálnom REFRESHER playliste na Spotify.
Medzi tracky, ktoré máme najradšej, patria Rolls, Sedm, Tempo, *ADDICT*, IKAROS, Double Trouble alebo Emoji.
6. Ektor – 605 164
6. miesto v zozname s viac ako 600-tisíc mesačnými poslucháčmi patrí Ektorovi, ktorý je suverénne najskúsenejším raperom v TOP 10.
Marko je na scéne od roku 2007, pričom obrovský prelom v hudobnej kariére zaznamenal po vydaní LP Tetris s DJ Wichom o 5 rokov neskôr. Do dnešného dňa má na svojom konte 9 štúdiových albumov, pričom posledný s názvom Sativa vydal krátko po svojom najväčšom koncerte vo vypredanej O2 aréne. V roku 2025 urobil fanúšikom radosť sólovým trackom PTSD a svojou účasťou v remixe KSN.
Nepochybujeme o tom, že ak by Ektor nemal pauzu od tvorby novej hudby, bol by v zozname o niekoľko miest vyššie.
5. PTK – 721 210
Naopak, na nezastavenie, čo sa týka tvorby novej hudby, je PTK, ktorý len 8. októbra vydal svoj ďalší štúdiový album KARAKORAM (názov odkazuje na druhé najvyššie pohorie na svete, pozn. redakcie), pričom v auguste pridal na Spotify tiež 130 nevydaných trackov ako ucelený projekt Archive.
Vďaka svojej aktivite, ktorá však nemá vplyv na kvalitu, je PTK aktuálne 5. najpočúvanejší český raper na Spotify so skoro 720-tisíc mesačnými poslucháčmi. 31-ročný rodák z Chebu má zároveň veľmi blízko k labelu Milion Plus a najmä Yzomandiasovi, s ktorým majú collab album Painkillers s hitmi ako KSN, Painkillers na feate s Luca Brassim10x či No Sleep Gang.
Ako ukážku sme vybrali track NEŽ NEJSEM DEAD z nového albumu KARAKORAM.
4. Hard Rico – 734 719
4. miesto v zozname patrí v súčasnosti najkontroverznejšiemu českému raperovi, ktorý figuruje vo viacerých súdnych procesoch, a na slobode je vďaka podmienke a zaplateniu kaucie vo výške 750-tisíc korún českých.
Hard Rico má len 23 rokov, ale ťažkú minulosť, ktorá sa odráža aj v jeho hudobnej kariére. Rodák z Ostravy sa pohybuje na rapovej scéne od roku 2020 a vydal zatiaľ 3 štúdiové albumy, pričom posledný s názvom GLOBAL mal obrovský komerčný úspech vďaka miliónovým hitom ako GHETTO ROMANTIKA, ULICE DRUHÁ MÁMA na feate s Rytmusom či NARCOS s Yzomandiasom.
Aktívny je aj po prepustení z väzby, keď v priebehu mesiaca vydal diss track SI JE*LA venovaný bývalej partnerke, letný banger HAYABUSA a tiež nahrávku WAGWAN s Yzom a NobodyListenom.
3. Yzomandias – 831 396
TOP 3 otvára Yzomandias, ktorého sme spomínali v článku niekoľkokrát, čo svedčí o jeho obrovskom vplyve na českú rapovú scénu.
Jeden z najvýraznejších interpretov nepoľavuje vo svojom rýchlom tempe ani po viac ako 10 rokoch na vrchole a pravidelne predstavuje novinky, ktoré rozbíjajú kluby a ovládajú hudobné playlisty na Spotify. Yzomandias má vo svojom katalógu úspešné albumy, mixtapy aj single s miliónmi streamov a videniami.
V roku 2025 vydal deluxe verziu albumu Painkillers s PTK, ktorá obsahuje remix tracku KSN, a myslíme si, že čoskoro predstaví aj ďalší sólový projekt. Počet mesačných poslucháčov, ktorý je aktuálne približne 830-tisíc, určite porastie.
2. Viktor Sheen – 895 556
Tesne pod vrcholom zostal Viktor Sheen, ktorý má aktuálne približne 895-tisíc mesačných poslucháčov na Spotify.
Interpret, ktorý sa narodil 15. augusta 1993 v meste Alma-Ata v Kazachstane, je autorom 10 štúdiových albumov vrátane perfektného collab projektu Roadtrip s Calinom z roku 2023. Sheen má jedinečný prejav, silné texty a dokáže veľmi autenticky podať emóciu, ktorú potrebuje, čo na ňom obdivujeme najviac. Medzi najlepšie tracky by sme zaradili Syndrom, Rozdělený světy, Safír, Až na měsíc, Virtuální drogy alebo Hory Kazachstánu (nájdeš nižšie).
Hudobný rok 2025 zakončí Viktor Sheen 7. decembra vypredaným koncertom v O2 aréne, na ktorom odohrá aj tracky zo svojho posledného albumu Impostor syndrom.
1. Calin – 944 812
Calin je fenomén na českej hudobnej, nielen rapovej, scéne, ktorý v posledných rokoch premení na zlato všetko, čoho sa dotkne.
28-ročný rodák z Moldavska je úplne zaslúžene najpočúvanejší český raper na Spotify, pričom k magickému míľniku 1 milión mesačných poslucháčov mu chýba len približne 55-tisíc. Calinova cesta na vrchol však nebola vždy ľahká, keď po rozprávkovom začiatku pod hlavičkou slovenského labelu Comebackgang, prišiel pád, aby následne uzrel svetlo sveta album POPSTAR a zvyšok je história.
Ako ukážku sme vybrali remix tracku Vítej mezi náma s charakteristickým rukopisom NobodyListena z posledného albumu Bieber Fever Tour Life. Medzi naše obľúbené nahrávky od Calina patria Praha/Vídeň, Fast Life, Hannah Montana, Nedojdu sám, Panama, Suave či Window Shopper