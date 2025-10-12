Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 5:12
Richard Balog

Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10

Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10
Zdroj: Radim Zbořil
HUDBA ČESKO RAP SPOTIFY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Rozdiel medzi niektorými miestami je len v nižších tisícoch mesačných poslucháčov.

Česká rapová scéna je v súčasnosti na kilometre vzdialená pred slovenskou a ponúka široký záber od tvrdého street rapu, cez grime, až po trap a fresh zvuk ovplyvnený zahraničnou produkciou. Nižšie nájdeš TOP 10 najpočúvanejších českých raperov na Spotify.

V aktuálnom zozname chýba viacero zvučných mien s kvalitnou tvorbou, ako napríklad Smack, 58G, Rest, CA$HANOVA BULHAR, KOJO, Hasan či Sergei Barracuda, ktorí majú okolo 250 až 380-tisíc mesačných poslucháčov na najpoužívanejšej streamovacej platforme. Nepočítali sme producentov.

P. S. Najpočúvanejší slovenský raper na Spotify, ktorým je dlhodobo Separ, má približne 805-tisíc mesačných poslucháčov a v konkurencii oboch krajín by obsadil 4. miesto.

Uvedený počet mesačných poslucháčov pri každom interpretovi je k 10. októbru.

Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh hudobné novinky.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
Odporúčané
Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami 31. augusta 2025 o 16:00

10. Robin Zoot 541 059

10. miesto v zozname najpočúvanejších českých raperov na Spotify patrí k 10. októbru rodákovi z Ústí nad Labem, ktorý je dlhodobo členom labelu Milion Plus.

Samozrejme, ide o Robina Zoota, ktorý má približne 540-tisíc mesačných poslucháčov, a to napriek tomu, že v roku 2025 vydal „len“ 2 tracky – Welcome a Sezóna na feate s Viktorom Sheenom, ktorý si môžeš vypočuť nižšie. Zahviezdil však v remixe KSN, ktorý otvoril skvelou slohou.

Zoot má okrem toho vo svojom hudobnom katalógu 6 štúdiových albumov a niekoľko multimiliónových hitov, ako napríklad Givenchy, Legendario, ČESKÁ FLORIIDA alebo Till I Die.

9. Dollar Prync 549 460

Rozdiel medzi 10. a 9. miestom je len približne 8-tisíc mesačných poslucháčov, pričom šťastnejší je v tomto prípade Dollar Prync, ktorý je v roku 2025 v naozaj skvelej rapovej forme.

Hrdý zástupca mestskej časti Praha 5 – Smíchov oslávi v budúcom roku 10. výročie na scéne, pričom na svojom konte má zatiaľ 5 sólových projektov vrátane posledného albumu s názvom RACKS, z ktorého pochádza aj track Rest In Piss.

Dollar si vytvoril silnú fanúšikovskú základňu a získal uznanie od hviezdnych kolegov vrátane Rytmusa, Ektora, Pil C-ho či Smacka vďaka svojmu nekompromisnému street prejavu a autentickosti, ktorú oceňujeme aj my v redakcii. Najväčšie hity sú Režim nerušit, Nonstop, Pasu Lubne a Praha.

8. STEIN27 583 053

Z úplne odlišného prostredia pochádza prvý člen labelu Rychlí Kluci v dnešnom zozname STEIN27, ktorého registrujeme od roku 2018 a vydania tracku s názvom Predator.

Čoskoro 27-ročný rodák z Brna má charakteristický, veľmi tajomný prejav, ktorý je ovplyvnený inými hudobnými žánrami ako rap, vďaka čomu sa odlišuje od ostatných kolegov. STEIN27 má vo svojom portfóliu zatiaľ 3 štúdiové albumy, pričom posledný s názvom PRESIDENT OF SEXICO s hitmi ako Habibi, Samota alebo STFU vydal v roku 2023, a na Spotify má viac ako 580-tisíc mesačných poslucháčov.

31. októbra a 1. novembra odohrá svoje zatiaľ najväčšie sólové koncerty v priestoroch O2 Universum.

7. Nik Tendo 583 880

Label Milion Plus má v dnešnom zozname najpočetnejšie zastúpenie, čo svedčí o kvalite jeho členov a veľmi silnej fanúšikovskej základni. Nik Tendo by bol síce určite šťastnejší, ak by videl svoje meno v TOP 5, ale viac ako 580-tisíc mesačných poslucháčov považujeme za naozaj skvelý výsledok pri pohľade na konkurenciu.

Nik Tendo patrí medzi hudobne najaktívnejších interpretov, keď za posledných 5 rokov vydal 8 štúdiových albumov vrátane collab projektov s M+, Yzomandiasom, NobodyListenom či Deckym. Dominik pracuje ako stroj a stále nás dokáže prekvapiť niečím novým, vďaka čomu nájdeš jeho nahrávky aj v našom oficiálnom REFRESHER playliste na Spotify.

Medzi tracky, ktoré máme najradšej, patria Rolls, Sedm, Tempo, *ADDICT*, IKAROS, Double Trouble alebo Emoji.

6. Ektor 605 164

6. miesto v zozname s viac ako 600-tisíc mesačnými poslucháčmi patrí Ektorovi, ktorý je suverénne najskúsenejším raperom v TOP 10.

Marko je na scéne od roku 2007, pričom obrovský prelom v hudobnej kariére zaznamenal po vydaní LP Tetris s DJ Wichom o 5 rokov neskôr. Do dnešného dňa má na svojom konte 9 štúdiových albumov, pričom posledný s názvom Sativa vydal krátko po svojom najväčšom koncerte vo vypredanej O2 aréne. V roku 2025 urobil fanúšikom radosť sólovým trackom PTSD a svojou účasťou v remixe KSN.

Nepochybujeme o tom, že ak by Ektor nemal pauzu od tvorby novej hudby, bol by v zozname o niekoľko miest vyššie.

Odporúčané
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí 20. septembra 2025 o 15:00

5. PTK 721 210

Naopak, na nezastavenie, čo sa týka tvorby novej hudby, je PTK, ktorý len 8. októbra vydal svoj ďalší štúdiový album KARAKORAM (názov odkazuje na druhé najvyššie pohorie na svete, pozn. redakcie), pričom v auguste pridal na Spotify tiež 130 nevydaných trackov ako ucelený projekt Archive.

Vďaka svojej aktivite, ktorá však nemá vplyv na kvalitu, je PTK aktuálne 5. najpočúvanejší český raper na Spotify so skoro 720-tisíc mesačnými poslucháčmi. 31-ročný rodák z Chebu má zároveň veľmi blízko k labelu Milion Plus a najmä Yzomandiasovi, s ktorým majú collab album Painkillers s hitmi ako KSN, Painkillers na feate s Luca Brassim10x či No Sleep Gang.

Ako ukážku sme vybrali track NEŽ NEJSEM DEAD z nového albumu KARAKORAM.

4. Hard Rico 734 719

4. miesto v zozname patrí v súčasnosti najkontroverznejšiemu českému raperovi, ktorý figuruje vo viacerých súdnych procesoch, a na slobode je vďaka podmienke a zaplateniu kaucie vo výške 750-tisíc korún českých.

Hard Rico má len 23 rokov, ale ťažkú minulosť, ktorá sa odráža aj v jeho hudobnej kariére. Rodák z Ostravy sa pohybuje na rapovej scéne od roku 2020 a vydal zatiaľ 3 štúdiové albumy, pričom posledný s názvom GLOBAL mal obrovský komerčný úspech vďaka miliónovým hitom ako GHETTO ROMANTIKA, ULICE DRUHÁ MÁMA na feate s Rytmusom či NARCOS s Yzomandiasom.

Aktívny je aj po prepustení z väzby, keď v priebehu mesiaca vydal diss track SI JE*LA venovaný bývalej partnerke, letný banger HAYABUSA a tiež nahrávku WAGWAN s Yzom a NobodyListenom.

3. Yzomandias 831 396

TOP 3 otvára Yzomandias, ktorého sme spomínali v článku niekoľkokrát, čo svedčí o jeho obrovskom vplyve na českú rapovú scénu.

Jeden z najvýraznejších interpretov nepoľavuje vo svojom rýchlom tempe ani po viac ako 10 rokoch na vrchole a pravidelne predstavuje novinky, ktoré rozbíjajú kluby a ovládajú hudobné playlisty na Spotify. Yzomandias má vo svojom katalógu úspešné albumy, mixtapy aj single s miliónmi streamov a videniami.

V roku 2025 vydal deluxe verziu albumu Painkillers s PTK, ktorá obsahuje remix tracku KSN, a myslíme si, že čoskoro predstaví aj ďalší sólový projekt. Počet mesačných poslucháčov, ktorý je aktuálne približne 830-tisíc, určite porastie.

2. Viktor Sheen 895 556

Tesne pod vrcholom zostal Viktor Sheen, ktorý má aktuálne približne 895-tisíc mesačných poslucháčov na Spotify.

Interpret, ktorý sa narodil 15. augusta 1993 v meste Alma-Ata v Kazachstane, je autorom 10 štúdiových albumov vrátane perfektného collab projektu Roadtrip s Calinom z roku 2023. Sheen má jedinečný prejav, silné texty a dokáže veľmi autenticky podať emóciu, ktorú potrebuje, čo na ňom obdivujeme najviac. Medzi najlepšie tracky by sme zaradili Syndrom, Rozdělený světy, Safír, Až na měsíc, Virtuální drogy alebo Hory Kazachstánu (nájdeš nižšie).

Hudobný rok 2025 zakončí Viktor Sheen 7. decembra vypredaným koncertom v O2 aréne, na ktorom odohrá aj tracky zo svojho posledného albumu Impostor syndrom.

1. Calin 944 812

Calin je fenomén na českej hudobnej, nielen rapovej, scéne, ktorý v posledných rokoch premení na zlato všetko, čoho sa dotkne.

28-ročný rodák z Moldavska je úplne zaslúžene najpočúvanejší český raper na Spotify, pričom k magickému míľniku 1 milión mesačných poslucháčov mu chýba len približne 55-tisíc. Calinova cesta na vrchol však nebola vždy ľahká, keď po rozprávkovom začiatku pod hlavičkou slovenského labelu Comebackgang, prišiel pád, aby následne uzrel svetlo sveta album POPSTAR a zvyšok je história.

Ako ukážku sme vybrali remix tracku Vítej mezi náma s charakteristickým rukopisom NobodyListena z posledného albumu Bieber Fever Tour Life. Medzi naše obľúbené nahrávky od Calina patria Praha/Vídeň, Fast Life, Hannah Montana, Nedojdu sám, Panama, Suave či Window Shopper

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hity od PTK a Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hity od PTK a Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku 3. októbra 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora 26. septembra 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Collab Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen, nová Cardi B aj RAYE REFRESHNI SI PLAYLIST: Collab Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen, nová Cardi B aj RAYE 19. septembra 2025 o 11:00
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ČESKO RAP SPOTIFY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Radim Zbořil
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
dnes o 07:00
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
včera o 10:30
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred hodinou
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
včera o 17:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
pred 2 dňami
Storky
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Lifestyle news
Lady Gaga sa objaví v pokračovaní filmu Diabol nosí Pradu. Film bude mať premiéru už budúci rok dnes o 11:07
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní dnes o 10:47
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA) včera o 13:36
Lacné letenky môžu vyjsť draho. Ryanair upozorňuje na vysoké prirážky agentúr včera o 12:54
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión včera o 09:21
Life is Porno predstavilo novú zimnú kolekciu. V týchto štýlových kúskoch budeš cool na horách aj v uliciach mesta včera o 08:52
Ligu majstrov možno už čoskoro uvidíš aj na Netflixe. UEFA mení pravidlá pre streamovacie platformy pred 2 dňami
VIDEO: Hra o tróny pokračuje. HBO ukázalo prvý trailer k novému spin-offu pred 2 dňami
Dannyho parťáci sa vracajú. V akcii opäť uvidíme Georgea Clooneyho, Brada Pitta, Juliu Roberts aj Matta Damona pred 2 dňami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi pred 2 dňami
Spravodajstvo
Rusko Robert Fico Peter Pellegrini Správy počasie
Viac
Prezident hovoril s Gašparom aj o jeho dopravnej nehode. Dodal, že voči šéfovi SIS nemá nedôveru
pred 2 hodinami
V Bratislave uzavrú vjazd na diaľnicu D2. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia
pred 2 hodinami
Šutaj Eštok odmieta zverejniť, kto letel vládnym lietadlom do Nemecka. Žilinkovi odkázal, že sa môžu stretnúť na súde
pred 3 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA)
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA)
včera o 13:36
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
včera o 09:21
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S
pred 3 dňami
Drake prehral súd. Sudkyňa zamietla jeho žalobu pre Kendrickovu skladbu „Not Like Us“
Drake prehral súd. Sudkyňa zamietla jeho žalobu pre Kendrickovu skladbu „Not Like Us“
pred 2 dňami
Louis Tomlison prehovoril o smrti Liama Paynea aj o budúcnosti One Direction. O tragédii sa mal dozvedieť od Nialla
Louis Tomlison prehovoril o smrti Liama Paynea aj o budúcnosti One Direction. O tragédii sa mal dozvedieť od Nialla
pred 2 dňami
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu
8. 10. 2025 16:17
Viac z Tech Všetko
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
Hry
8. 10. 2025 7:23
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
8. 10. 2025 7:23
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
pred 2 dňami
Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo
včera o 10:00
Viac z Gastro Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
včera o 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
včera o 10:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Viac z Zdravie Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred hodinou
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 2 dňami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
Zdravie
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred hodinou
Roman nám otvorene porozprával o zákroku, ktorý podstúpil, aby mal väčší penis. Povedal nám, čo ho k tomu viedlo, ale i to, aký vplyv malo zväčšenie penisu na jeho sebavedomie.
Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10
Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10
pred 3 hodinami
Profesionálna vizážistka Jana Olšinská ti ukáže, ako si prispôsobiť akýkoľvek odtieň make-upu (MAKE-UP & GOSSIP)
V spolupráci
Profesionálna vizážistka Jana Olšinská ti ukáže, ako si prispôsobiť akýkoľvek odtieň make-upu (MAKE-UP & GOSSIP)
dnes o 13:00
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní
dnes o 10:47
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
včera o 09:21
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
včera o 10:30
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 2 dňami
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
dnes o 07:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
6. 10. 2025 10:53
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 2 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
7. 10. 2025 12:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Späť
Zdieľať
Diskusia